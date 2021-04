Alberto Beingolea anunció su renuncia a la presidencia del PPC

El excandidato presidencial del Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, anunció su renuncia a la presidencia de su partido tras obtener menos del 2% de los votos emitidos en la última elección presidencial, según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En efecto, por medio de una carta emitida el último miércoles 13 de abril a la Comisión Política del PPC, el también excongresista agradeció el apoyo de los militantes tras las Elecciones Generales 2021.

“Sean mis primera palabras, de agradecimiento a todos los pepecitas, por su apoyo, trabajo y aliento permanente, desde el momento de elegirme como presidente, en diciembre de 2017 y en cada una de as batallas que dimos juntos, hasta esta última, en que competimos”, expresó. la misiva.

“Mi padre me enseñó que las personas de bien, al ejercer un cargo, asumen las consecuencias si los objetivos no son alcanzados. Por tal razón, presento mi renuncia a la Presidencia del Partido Popular Cristiano- PPC con la que me honraron estos años”, señaló.

