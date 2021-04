¿Por qué George Forsyth y Yonhy Lescano tuvieron una caída tan pronunciada?

Al 99,3% del conteo de votos de la ONPE Pedro Castillo y Keiko Fujimori son los dos aspirantes a la presidencia que lograrán acceder a la segunda vuelta a realizarse el próximo 6 de junio, mientras los otros dieciséis postulantes deberán esperar cinco años para una nueva oportunidad.

Entre ellos destaca George Forsyth (Victoria Nacional), quien según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) lideró la intención de voto durante los pasados meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, llegando a tener una diferencia de cerca de catorce puntos porcentuales, respecto al segundo lugar.

Asimismo, resalta Yonhy Lescano (Acción Popular), quien desplazó al candidato de Victoria Nacional en el mes de febrero y se mantuvo en el primer lugar de las encuestas hasta una semana antes de celebrarse las elecciones generales. En esa misma línea, el sondeo de IEP lo daba como ganador en todos los escenarios en segunda vuelta.

El candidato acciopopulista quedaría en quinto lugar, entre tanto, el exalcalde de La Victoria en octavo.

Si ambos candidatos tuvieron tanto respaldo durante un periodo de tiempo determinado, ¿por qué no lograron obtener un lugar en la segunda vuelta y qué generó su pronunciada caída?

Lescano y Forsyth no pudieron ocupar los cuatro primeros lugares en las elecciones. Foto: composición / La República

George Forsyth: de primero a octavo

La politóloga Marylia Cruz explica que el ganador de las elecciones no suele ser el candidato que va primero en las encuestas el año previo a celebrarse los comicios electorales, como el caso de George Forsyth.

La especialista indica que iba a ser muy difícil que el candidato de Victoria Nacional pase a la segunda vuelta, ya que tenía una propuesta clara para Lima Metropolitana; sin embargo, no tenía un plan a nivel de todo el país.

“Sus propuestas eran para zonas urbanas ya incluidas, hablaba sobre problemas citadinos. Sus propuestas ni siquiera llevaban a un voto urbano al interior del país, ni al interior urbano de Lima”, manifiesta.

En ese sentido, agrega que los que más presencia tenían en los medios eran Forsyth, su candidata a la primera vicepresidencia Patricia Arévalo y el postulante al Congreso Jorge Nieto, lo que no ayudaba a los electores a conocer más sobre otros participantes.

“No había mucho contenido en su propuesta desde un inicio. Básicamente salían dos personas a hablar, él y (Jorge) Nieto, y casi al final salió la candidata a la vicepresidencia. Pocas personas de Victoria Nacional salían a los medios y no hacía mucha campaña en general”, añadió.

Por su parte, Juan Carlos Tafur, especialista en ciencias políticas, aseguró que nunca vio con posibilidades de que el exalcalde de La Victoria pasara a segunda vuelta debido a que era un postulante con “poca solvencia doctrinaria”.

“ A eso hay que sumarle que el centro ha desaparecido en el Perú y él formaba parte de este conglomerado . Vemos que los cuatro primeros lugares tienen una posición claramente definida”, sostiene.

George Forsyth anunció que dio positivo a COVID-19 una semana antes de las elecciones. Foto: difusión

Yonhy Lescano y su partido fraccionado

En el caso de Yonhy Lescano, Cruz considera que el exparlamentario cargaba con “un peso político” debido a que se mantuvo en el Congreso por 19 años y se le cuestionaba por su trabajo durante ese tiempo. Asimismo, estimó que Manuel Merino lo perjudicó, así como las disputas que habían en su agrupación política.

“Hay que tomar en cuenta la distancia, estos años que fue congresista ha vivido en Lima y el apoyo que tenía no era hacia su partido. No sabíamos qué facción de Acción Popular lo respaldaba. Incluso no podía conciliar dentro de las diferentes oposiciones que había dentro”, dijo.

Tafur estimó que el exlegislador “caminó solo”, ya que su partido no lo apoyó. Además, aseveró que su derrota se debe a la subida de Pedro Castillo, quien “le quitó el sur”, ya que pudo crear alianzas con líderes en esas zonas.

“ Lescano le quitó primero el sur a Verónika Mendoza y Castillo se lo terminó quitando a Lescano . Creo que (Lescano) hizo una buena campaña y no cometió errores, simplemente fue víctima de un pequeño tsunami, porque (Castillo) tiene 18%, no tiene el porcentaje que tuvo Alberto Fujimori u Ollanta Humala en otras campañas, pero le bastó para sacarlo de la contienda”, asevera.

“Castillo tuvo alianzas con liderazgos subregionales en Arequipa, Puno, Junín y en Cajamarca que Lescano no pudo tener y nunca planteó. Eso le permitió crecer fuertemente en esa zona que es donde tiene más alta votación”, finaliza.

Finalmente, ambos expertos consideraron que la archivada denuncia de acoso en contra del acciopopulista no influyó para que no llegara a la segunda fase de la contienda electoral.

Castillo le quitó el sur a Lescano. Foto: composición de Fabrizio Oviedo/La República

