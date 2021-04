Perú Libre y Fuerza Popular rumbo a la segunda vuelta

Pedro Castillo y Keiko Fujimori comenzaron a afinar sus estrategias para lograr el triunfo en la segunda vuelta, cada quien a su propio estilo. El candidato de Perú Libre dio una conferencia junto con un grupo de ronderos, en la que ratificó sus propuestas e hizo un llamado a todos los sectores a dialogar; mientras que la lideresa de Fuerza Popular lo hizo recibiendo en su casa a sus más allegados asesores.

“Hago una convocatoria abierta a las personas; a la Policía Nacional, que está pendiente de nuestro accionar; a las Fuerzas Armadas; al gran empresariado, que nos sentemos a conversar, que no se asusten”, dijo temprano a la prensa, al salir de su vivienda, en Cajamarca.

Por la tarde, estuvo en la comunidad de Chugur, en Chota, donde estudió los últimos años de primaria. Más temprano escuchó a profesores de la comunidad San Luis de Puña.

“Es urgente que nos pongamos de pie nuevamente para que en una segunda vuelta, juntamente con ustedes, recuperemos los derechos constitucionales del pueblo”, refirió en la primera conferencia de prensa que dio luego del proceso electoral.

Estuvo acompañado de ronderos y profesores que aplaudían sus anuncios.

“Las rondas hoy en día tienen que jugar un papel importante, ya no están solamente para cuidar la vaca. Tenemos que fortalecer las rondas campesinas del país para que fiscalicen los grandes presupuestos que van a venir a la municipalidad y los gobiernos regionales”, los exhortó.

Castillo remarcó varias veces el valor de las rondas campesinas e incluso ofreció crear un presupuesto para “organizar a los grandes pueblos y hacer una lucha frontal contra la delincuencia”, agradeciéndoles por haber marcado el lápiz tanto para el Ejecutivo como para el Congreso.

“Gracias a ustedes, Perú Libre hoy en día tiene una voz del pueblo en el primer poder del Estado. Los 32 congresistas electos por Perú Libre vamos a direccionar para que no piensen en una curul, sino en ustedes, el pueblo”, se comprometió.

Recordó que les había ofrecido volver cuando pasara a la segunda vuelta, y lo hace ahora para anunciar que empieza un nuevo camino, el cual espera recorrerlo con su apoyo.

Renovó sus propuestas

El candidato presidencial renovó su compromiso de impulsar una nueva Constitución, llevar a cabo una segunda reforma agraria, lucha contra la delincuencia y nacionalizar el gas, entre otras medidas.

“Impulsemos la Asamblea Nacional Constituyente, luego de un referéndum, para elaborar la primera Constitución del pueblo peruano, la verdadera Constitución de la independencia del pueblo peruano”, dijo.

Cuestionó a los medios de comunicación que no defienden los derechos del pueblo que clama justicia, sino a la gran oligarquía, y no se acuerdan de los pobres que no tienen un pan, ni educación ni salud.

Asimismo, reiteró que nacionalizarán los recursos estratégicos por el bien de los peruanos. “Nos ratificamos para que en el marco de una nueva Constitución rescatemos los recursos estratégicos del Perú, que el gas de Camisea sea para los peruanos, hay que nacionalizarlo. El oro, la plata, el uranio, el cobre y el litio, que acaban de entregarse a otros países, tienen que ser para los peruanos”, manifestó.

Anuncio. Pedro Castillo dijo que peruanos tendrán prioridad en consumo del gas de Camisea. Foto: La República

En alusión a su contrincante en la segunda vuelta, Castillo resaltó que a él nadie le pagó sus estudios y lleva el pan a sus hijos con su trabajo. “A mí nadie me mantiene, igual que a ustedes. Pero cuando sales a gestar una lucha lo primero que te dicen es que eres terrorista. Terrorista es el hambre, la miseria, la injusticia”, expresó.

Descartó ser parte del Movadef y estar vinculado al terrorismo; y aseguró que es un hombre de fe que cree en la familia y en el trabajo.

“Ya hemos pasado la primera etapa. La segunda la tenemos que asumir en conjunto. Acá estamos para llevar la voz del pueblo olvidado”, expuso, y añadió que convocará a todas las rondas del país para estructurar lo que llamó la defensa del pueblo peruano.

Convocó a los partidos que no pasaron a la segunda vuelta a dialogar en bien del país y anunció que les enviará un oficio para coordinar un encuentro. “Sentémonos a conversar. Dejemos a un lado las posiciones partidarias. No se dejen llevar por lo que dicen, por la pantalla, por los diarios, porque hay ciertos intereses. Y es porque hay temor del otro lado, porque sabe que le vamos a quitar la mamadera”, señaló.

Agradeció a los integrantes de las agrupaciones políticas “que se han adelantado” y están de su lado, como el Partido Humanista y a las federaciones Minera y de Salud, así como varios frentes de defensa de algunas regiones. Hizo el mismo llamado a otros sindicatos, a los colectivos y a los gremios.

Por otro lado, aseveró que acabará con los sueldos dorados, empezando por él mismo, renunciando al sueldo de presidente y viviendo con el de un maestro, así como mejorar la recaudación y luchar contra la corrupción. “Vamos a exigir a la Sunat que cobre las grandes deudas que tienen con el Estado, vamos a acabar con la corrupción. Muerte civil para los corruptos y que devuelvan todo lo robado al país”, ofreció.

Asimismo, se comprometió a impulsar una segunda reforma agraria con presupuesto para los agricultores y a impulsar la reducción de los sueldos de los congresistas a la mitad para apoyar con ese dinero a las familias más necesitadas.

Descartó bajar el tono de sus propuestas o hacer una hoja de ruta como hizo Ollanta Humala en el 2011, a fin de sumar votos. “No podemos decirle al país hoy te vendo una cosa, mañana otra, sabiendo que la realidad es la misma. El pueblo necesita justicia, educación, salud, un cambio”, apuntó.

Por la mañana, Vladimir Cerrón indicó en RPP que conversarán con la izquierda y la derecha. Añadió que, por ejemplo, ha conversado con Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca y presidente de Acción Popular.

Aclare. Según Vladimir Cerrón, Perú Libre no cambiará plan. Foto: La República

En conversación con La República, Guevara precisó que dialogaron de forma informal, pero que su partido tomará una decisión en un plenario nacional. Comentó que esta semana se verá el tema en el Comité Político y cuando se conozcan los resultados convocarán al plenario para definir una posición.

Agregó que desde su punto de vista sería importante escuchar a ambos candidatos en un espíritu democrático. Aclaró que ello no significaría un endose de votos, sino ver una agenda mínima de concertación.

Acotó que de igual manera deberían ser invitados a la Asamblea Nacional de gobernadores regionales para que les presenten sus planes de gobierno y escuchen sus necesidades.

Por su parte, Yonhy Lescano sostuvo que, personalmente, él no se sentaría en una mesa para llegar a acuerdos con una persona radical, vinculada a la violencia terrorista, ni con una posición vinculada a la corrupción, sin descartar el voto viciado, que también es legítimo.

Reuniones en Lima

Mientras tanto en Lima, Keiko Fujimori sostuvo una larga reunión con sus candidatos a la vicepresidencia, Luis Galarreta y Patricia Juárez, y sus principales asesores de campaña, entre ellos Nano Guerra García.

Diálogo. Patricia Juárez, Luis Galarreta y Nano Guerra García aseguraron que Fuerza Popular quiere conversar con todos. Foto: Jhon Reyes / La República

Precisamente Galarreta señaló que han comenzado a tener algunos contactos con Avanza País, de Hernando de Soto, y Renovación Popular, de López Aliaga, también dijo que incluso esperan tener conversaciones con líderes de otros partidos, sin descartar a Verónika Mendoza. Sin embargo, De Soto insiste en que esperará hasta que salga el resultado final y el número de congresistas que sacarán.

“Todavía no he respondido a esa invitación, es que vienen de varios lados. Por eso prefiero, antes de responder invitaciones, saber cuáles son las condiciones, por un lado. Y por otro lado, si en este momento conviene, cuando todavía no tenemos resultados claros, comenzar a tener conversaciones”, dijo a la prensa.

Curiosamente, De Soto mencionó que verá lo del 66,6%, en alusión al porcentaje de voto en blanco o viciado que prevé la Constitución para anular el proceso, y deslizó que puede haber sorpresas, sin descartar entablar un diálogo con Castillo.

Mientras que Mendoza se reafirmó en que no habrá conversaciones con el fujimorismo.

“El peor escenario para el país, no tengo la menor duda, es que la Señora K sea presidenta. No lo vamos a permitir porque no se trata de prejuicios, odios o desconfianza. Se trata de pruebas concretas. Cómo la Señora K ha reivindicado abiertamente la dictadura del señor Fujimori [...] No ha hecho ningún deslinde de las esterilizaciones, la persecución a líderes de oposición”, declaró en radio Exitosa.

Sobre el candidato de Perú Libre, dijo: “Hay que escuchar lo que propone Castillo y saber hasta dónde está dispuesto a defenderlo”.

Hasta el momento, López Aliaga solo se ha pronunciado en Twitter. “Dejo en claro que no he dado apoyo a ningún candidato presidencial ni tampoco existe ninguna decisión partidaria en #RenovaciónPopular en ese sentido”, escribió.

La capacidad de endose es muy limitada

Enfoque por David Sulmont, analista político

Keiko Fujimori, el mismo domingo, hizo gestos para convocar a Hernando de Soto y Rafael López Aliaga, que eran los grupos más obvios, con los que podría tener mayor afinidad. Pedro Castillo, más bien, se ha mantenido como un candidato que su compromiso principal es con el pueblo y se desmarca de todos los políticos tradicionales.

La capacidad de endose que puedan tener los candidatos que no han pasado a segunda vuelta es bastante limitada. Por ello, las alianzas no sé si sirvan como señal en el electorado que no se identifica con los partidos, que a veces son muy débiles.

La estrategia de Fujimori, e incluso lo ha anunciado, será asumirse como “la defensora de la estabilidad y el sistema” frente al “cambio radical y el salto al vacío”. Pero eso ya lo vimos en el 2011 y no le funcionó. Además, uno puede apreciar la estabilidad cuando hay crecimiento, pero no sé si se puede defender un sistema con todos los muertos por falta de oxígeno o camas UCI.

Fujimori podría convertirse en la “Keiko de Harvard” y Castillo en el Ollanta Humala del 2006, pues ha descartado una hoja de ruta, ha dicho que las clases medias y acomodadas ya ganaron suficiente, etc. Pero el problema de Fujimori es que es una política demasiado conocida, ¿qué de nuevo ofrece? En cambio Castillo es la novedad.

Además, en las últimas elecciones hemos visto que Lima no elige al presidente, lo mostró Humala en el 2011.

Y conociendo a muchos de los partidarios de Keiko, si comienzan a hacer una campaña, racista o clasista, puede ser un boomerang.

La reforma Agraria es un guiño a JP

Enfoque por Eduardo Ballón, antropólogo

Primero habría que saber qué entiende el señor Pedro Castillo por una segunda reforma agraria. Yo lo que diría es que da la impresión de que está mandándole un guiño a Verónika Mendoza y a Juntos por el Perú, quienes a lo largo de la campaña levantaron esta propuesta y la incorporaron en su plan de gobierno con medidas concretas. El señor Castillo haría bien en precisar qué entiende por segunda reforma agraria más allá de resaltar la importancia y la necesidad de atender al mundo rural, a la pequeña agricultura y, en general, a la producción del campo.

Mi idea básica es que él está haciendo un gesto buscando el apoyo de Verónika Mendoza y Juntos por el Perú porque está tomando prestada una propuesta que no ha presentado en ningún momento. Es una forma de tender puentes.

Ronderos tienen un protocolo

Enfoque por Ricardo Valdez, exviceministro del Interior

Los ronderos vienen enfrentando la delincuencia desde hace años, están reconocidos en la normatividad. Tienen capacidad de detener y trasladar a la comisaría a quienes encuentran en acto delictivo, y actúan sobre la base de unos protocolos. Salvo que el candidato Pedro Castillo quiera incluir alguna modificación, no encuentro novedad en su comentario.

Habría que escuchar su planteamiento y las modificaciones al actual protocolo, el rol de las rondas campesinas y urbanas si es el caso. Si él pretende ir más allá de las funciones de vigilancia y busca la función de perseguir el delito, estaría equivocado porque choca con la función que le corresponde a la Policía Nacional. Sería saludable que plantee las modificaciones desde ahora, porque debe ser parte del debate en estos dos meses.

Reacciones

Hernando de Soto, Avanza País

“No tengo ninguna respuesta (a Keiko Fujimori). Quiero ver cuál es el panorama después del conteo. Antes de eso no me voy a reunir ni tomar una decisión... Vamos a ver cuál es el nuevo panorama y la reacción del electorado frente a los resultados”.

Yonhy Lescano, Acción Popular

“Se llevará a cabo un plenario de Acción Popular para ver qué hacemos. Hay un panorama complicado. Por un lado, una posición vinculada a la violencia, y la otra posición vinculada a la corrupción. Ninguna es buena para el Perú. Estamos en una situación difícil”.

Verónika Mendoza, Juntos por el Perú

“Si tengo dudas del señor Castillo, de la señora Fujimori tengo certezas. Con ella ni a la esquina, porque su partido sigue avalando la dictadura fujimorista que persiguió, criminalizó, esterilizó mujeres campesinas... es un partido investigado por lavado de activos”.

Newsletter Política LR

