Fujimori: Los seguidores de Pedro Castillo merecen todo nuestro respeto

La aspirante a la presidencia de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hizo un pronunciamiento para oficializar su pase a segunda vuelta junto con el candidato presidencial Pedro Castillo de Perú Libre. En tanto, pidió a sus seguidores que respeten a los votantes de su contrincante.

“A los que me siguen, les pido claramente que no ataquen a los seguidores de Pedro Castillo, ellos merecen todo nuestros respeto, son peruanos que han encontrado en su decisión de apoyar al señor Castillo su manera de protestar frente a la indiferencia del Estado que ha ocurrido durante tantos años”, manifestó.

Sin embargo, en su mismo discurso dio un mensaje en el que buscó comparar sus propuestas con las de su opositor y estas ultimas descalificarlas: “Yo propongo generar riqueza, no propongo generar pobreza. Yo propongo promover la micro, pequeña, mediana y grande empresa, no estatizarla, no expropiarla. Yo propongo que el Perú sea un país del primer mundo, no Corea del Norte ”.

“Yo propongo una economía social de mercado, no el marxismo ni el maoísmo. Yo propongo que los peruanos nos demos la mano, no una lucha de clases que tanto daño le ha hecho a la humanidad”, continuó.

A ello, añadió que no se les debe responsabilizar por la “polarización e incapacidad” de los últimos gobiernos. Sin embargo, se dirigió a Castillo para decirle que “no es correcto que se atribuya la representación de los peruanos más unidos”.

Keiko Fujimori mencionó que le aconsejaron atacar las debilidades del líder de Perú Libre, de cara a la segunda vuelta electoral, pero dijo que no seguirá esos consejos, ya que es “facilismo” aplicar una campaña de miedo.

Keiko solicitó permiso al Poder Judicial para hacer viajes proselitistas

La candidata además dio a conocer que su abogado ha presentado una solicitud al Poder Judicial con la finalidad de poder realizar sus viajes de campaña.

“Hoy hemos presentado con mi defensa una solicitud para poder iniciar mis viajes a todas las regiones de nuestro país. Esperamos que esta decisión sea atendida con celeridad para continuar con nuestra campaña”, precisó.

