La lucha contra la pandemia por el nuevo coronavirus será una de las principales tareas del próximo gobierno, el cual tomará las riendas de un país con exceso de muertes, arrasado por una segunda ola y un proceso de vacunación aún en marcha.

El plan de gobierno de Fuerza Popular cuenta con un capítulo que prioriza este tema; sin embargo, candidatos de este partido han tenido conductas cuestionables durante el proceso de vacunación o el respeto a las cuarentenas. En tanto, Perú Libre no ha incluido en su ideario acciones concretas para atender la crisis sanitaria. Según refieren, este programa fue elaborado antes de la pandemia.

Por su parte, expertos en salud pública consideran que aún faltan precisiones sobre la capacidad del Estado y la viabilidad de ciertas estrategias.

El plan “Rescate 2021” de Fuerza Popular propone cuatro medidas para el control de casos : detección temprana de infectados a través del uso masivo de pruebas moleculares (de 60.000 a 80.000 diarias); el rastreo de contactos con call centers y aplicativos; el aislamiento domiciliario con ayuda alimentaria y la “administración adecuada de vacunas que hayan demostrado carencia de efectos adversos” y eficacia mínima del 70%.

Si bien dicho documento no hace referencia a la intervención de los privados en la vacunación, Keiko Fujimori se ha mostrado a favor de ello. “El Estado puede concentrarse en la primera línea de población vulnerable, mientras que la empresa privada atiende en paralelo a los demás”, dijo hace unas semanas. “Participarán en logística, distribución y aplicación. Podrían comprar a través del Estado, que sería el ente regulador”, asegura Ernesto Bustamante, encargado de temas de salud y candidato al Congreso.

Sobre las vacunas, expertos en salud pública, como el infectólogo Augusto Tarazona, del Colegio Médico del Perú, ratifican que a la fecha los laboratorios solo negocian con Estados. “La OMS señala que una vacuna es eficaz si supera el 50%. Hay escasez, se debe traer las que estén disponibles y vacunar”.

En relación con la capacidad para procesar pruebas moleculares sostiene que para duplicar el uso de las mismas se requeriría también incrementar el número de laboratorios. El actual no sería suficiente.

Lo que plantea Perú Libre

En el ideario de Perú Libre, presentado como plan de gobierno ante el Jurado Nacional de Elecciones, no se hace referencia a la pandemia del Covid-19 porque se elaboró dos años atrás, según refieren. Sin embargo, su vocero y candidato al Parlamento Andino, Braulio Grajeda, indica que entre las primeras acciones para atender las crisis está el envío de una comisión de médicos y expertos a países productores de vacunas para la compra de más dosis. “Las vacunas deben ser a precio del costo del país donde se adquiera. Se cruzarán todos los sistemas de salud, Minsa, EsSalud para vacunar a quienes faltan”, detalla.

Sobre este tema, el candidato Pedro Castillo señaló en el último debate que se priorizará la vacunación masiva, popular y gratuita. “Por qué no traer la vacuna rusa para empezar con la inmunización”, expuso.

En el ideario plantean declarar en emergencia el sector Salud, incrementar el presupuesto al 10% del PBI y habilitar el Programa Médico de la Familia. También un tarifario único para clínicas, de acuerdo a su categoría, nivel de resolución y complejidad, y una ley de salud que impida la concentración y el monopolio. “Elevaremos al 10% del PBI para construir hospitales y plantas de oxígeno. Ese dinero lo sacaremos de la revisión de contratos con transnacionales”, dice Grajeda.

En relación con el presupuesto, Augusto Tarazona, del CMP, explica que en los países de estándar medio este alcanza el 7% del PBI y que un factor a considerar no solo es el aumento, sino la ejecución adecuada del mismo.

Y en cuanto a la vacunación, Grajeda dijo que “el Estado debe cumplir su rol gratuito para todos, y quien tiene dinero puede adquirirlas sin inconvenientes”.

Perú Libre y Fuerza Popular coinciden en sus críticas a la cuarentena, la unificación del sistema de salud y el incremento del presupuesto.

Enfoque

Entre la segunda y la tercera ola, por Percy Mayta-Tristán, médico investigador de la U. Científica del Sur

Sería bueno que haya debates de los equipos técnicos y ver qué trabajarán en pandemia. No es lo mismo pensar en marzo y abril, que cuando ellos reciban el gobierno. Hay que tener en cuenta que los escenarios de la pandemia son cambiantes.

En los planes tampoco se menciona el tema de privados, pero habría que ver cuál es la posición específica sobre ello (...) La mejor vacuna es la que pueda llegar más rápido en el corto plazo, entonces si un candidato dice que solo quiere trabajar con una, puede entorpecer las negociaciones del gobierno.

Las medidas deben concentrarse en mejorar la capacidad diagnóstica, la vigilancia genómica, ver cómo traer más vacunas, atender la escasez del oxígeno. Otros puntos son las consecuencias del covid y la salud mental. Este gobierno va a entrar en el proceso de la segunda a la tercera ola.

La palabra

Ernesto Bustamante, Fuerza Popular

“Hay que buscar vacunas como Pfizer o Moderna. No Sinopharm, que son precarias. Si hay contratos (con otras), no me interesa. Si hay que pagar penalidades, se hace. Quiero vacunas de calidad”.

Braulio Grajeda, Perú Libre

“El ideario es nuestro sostén como partido, pero ahora expresamos nuestros actos si somos gobierno. Si se tiene que modificar, se hará, pero debe prevalecer la vida. Se deben traer vacunas y crear hospitales”.

