El fundador y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se pronunció sobre la participación que tendrá ante un eventual gobierno de Pedro Castillo, candidato que pasaría a segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

El dirigente partidario fue sentenciado en agosto de 2019 a 4 años y 8 meses de prisión efectiva por el delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible en agravio del Estado Peruano.

“Por el momento no tengo ninguna ambición de ocupar algún cargo, me mantengo como secretario general del partido y, posiblemente como jefe del plan de Gobierno, esa es la tarea que me corresponde”, sostuvo Cerrón en la noche de este lunes en diálogo para Canal N.

El también exgobernador regional de Junín, cargo que ejercía cuando fue condenado y posteriormente suspendido, resaltó que se enfocará en la labor dentro del partido Perú Libre.

“El Gobierno hace obras y el partido crea la consciencia en el pueblo para sostener al Gobierno que va a realizar los cambios trascendentes en favor del pueblo. Mi trabajo, actualmente, se limita a la participación partidaria, no gubernamental de ganarse ”, continuó.

Cerrón sobre ministros: “No pensamos convocar a los tecnócratas de siempre”

Por otro lado, el representante de Perú Libre evitó dar nombres de quiénes conformarían el gabinete ministerial en el posible mandato de Pedro Castillo, al señalar que no son conocidos.

“Si le doy algunos nombres definitivamente nadie los va a conocer porque no pensamos convocar a los tecnócratas de siempre que han pasado tras un gobierno y tras otro cambiando de camisetas ”, respondió.

Vladimir Cerrón enfatizó en que la persona que sea designada como ministro o ministra debe seguir los principios que mantiene el programa del partido político.

“No nos quita el sueño el nombre de un ministro porque tenemos el programa de Gobierno a ejecutarse, quien llegue a ser designado tiene que ejecutar el programa del partido.(...) Eso no quiere decir que el partido no tenga cuadros”, subrayó.

Cerrón a favor de indultar a Antauro Humala

Por otro lado, quien también postuló a la segunda vicepresidencia de la fórmula de Pedro Castillo, pero fue excluido por haber sido sentenciado por corrupción, ratificó su posición de estar a favor de indultar a Antauro Humala, condenado por liderar el Andahuaylazo.

“ Antauro Humala debe ser indultado por un exceso de carcelería , no me refiero a los hechos por los que está sentenciado, sino a un exceso de carcelería que está sufriendo”, mencionó.

Respecto a su caso judicial, Cerrón dijo que fue víctima de un mal sistema: “No tenemos un Poder Judicial inmaculado por el momento en el Perú. Requiere una reforma total, a Vladimir Cerrón lo sentenciaron para sacarlo de carrera política y para liquidar al partido del pueblo que es Perú Libre. Eso lo podemos decir y sustentar”.

Jugada. Virgilio Acuña le pagó 130 mil soles de su deuda. Foto: difusión

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.