Vladimir Cerrón: “Para Perú Libre es más factible derrotar a Fuerza Popular”

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, expresó que para su agrupación político será posible ganarle a Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

“ Para Perú Libre es más factible derrotar a Fuerza Popular , pero igual daremos batalla de la dura con cualquiera de sus encubiertos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Además, refirió que en la segunda ronda electoral se podrá percibir una “lucha de clases” que ha sido invisibilizada en el país. Criticó también a la “extrema derecha”.

“La segunda vuelta será la expresión de la lucha de clases (después de) que tanto han negado su existencia. La extrema derecha que se apropió de las riquezas del pueblo vs. la izquierda que se las devolverá al pueblo”, publicó.

En 2019, Cerrón fue sentenciado a cuatro años y ochos meses de prisión suspendida por ser culpable del delito de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo por el caso de saneamiento en un proyecto de La Oroya. Esto ocurrió durante su primer periodo como gobernador de Junín.

Para este proceso, se lanzó como candidato a la segunda vicepresidencia, sin embargo, por la condena en su contra, el Jurado Electoral Especial (JEE) decidió excluirlo.

“No tengo ninguna ambición de ocupar algún cargo”

En otro momento, durante una entrevista televisiva, Vladimir Cerrón cuestionó al Poder Judicial por la pena que se le impuso en 2019, y afirmó que esta entidad necesita de una “reforma total”.

“Me ha sentenciado un Poder Judicial corrupto, uno que simplemente dice: ‘quieres que lo absuelva o quieres que le baje la pena’. No tenemos un Poder Judicial inmaculado por el momento en el Perú. Requiere una reforma total . A Vladimir Cerrón lo sentenciaron para sacarlo de carrera política y para liquidar al partido del pueblo, que es Perú Libre”, declaró a Canal N.

Al ser consultado sobre si buscaría tener algún tipo de representación en un eventual gobierno de su correligionario Pedro Castillo, señaló que se limitará a continuar en el puesto que tiene ahora en la agrupación política.

“Por el momento, no tengo ninguna ambición de ocupar algún cargo , me mantengo como secretario general del partido y, posiblemente, como jefe del plan de Gobierno, esa es la tarea que me corresponde. (...) Mi trabajo, actualmente, se limita a la participación partidaria, no gubernamental”, añadió.

“No pensamos convocar a los tecnócratas de siempre”

Respecto a los nombres de los posibles ministros de Pedro Castillo, Cerrón manifestó que estos serían personas que no han estado involucrado en esos cargos con anterioridad.

“Si le doy algunos nombres, definitivamente, nadie lo va a conocer porque no pensamos convocar a los tecnócratas de siempre, que han pasado gobierno tras otro cambiando de camisetas”, indicó.

Asimismo, dijo que no es de gran relevancia quiénes serán los titulares de cartera porque todos deberán seguir los lineamientos de Castillo Terrones y Perú Libre.

“No nos quita el sueño el nombre de un ministro porque tenemos el programa de gobierno a ejecutarse. Quien llegue a ser designado, tiene que ejecutar el programa del partido.(..) Eso no quiere decir que el partido no tenga cuadros”, apuntó.

