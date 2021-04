Virtual congresista por Arequipa insiste en el cambio de Constitución

María Agüero Gutiérrez, una de los seis congresistas electos por Arequipa, dio este martes sus primeras impresiones tras el arrasador triunfo de su partido Perú Libre en esta región.

Agüero agradeció el apoyo que recibió su líder y candidato presidencial Pedro Castillo, quien en la región Arequipa obtuvo el 32,1% de votos, superando a Avanza País que obtuvo 18,7%.

En entrevista a los medios de comunicación, Agüero Gutiérrez insistió en el cambio de Constitución como una de las principales propuestas del partido. La electa congresista considera que el resto de parlamentarios de las distintas bancadas apoyaran la propuesta del cambio de Constitución.

“Pedro Castillo ha recogido una necesidad del pueblo. Si no se cambia la constitución, no cambia nada. Estoy convencida de que todos los congresistas de las diferentes bancadas no vamos a dar la espalda al pueblo”, dijo.

La futura parlamentaria agregó que de este cambio se realizará recogiendo la opinión de los gremios de trabajadores y profesionales en diferentes rubros, a través de una Asamblea Constituyente. Agregó que la principal ley que buscará impulsar en su gestión será el ingreso libre a las universidades.

Otros congresistas elegidos

Por la alta preferencia que tuvo Perú Libre en Arequipa, podría poner hasta a tres congresistas en su representación. El más votado de la lista de seis candidatos es Jaime Quito Sarmiento, quien hasta las 9.28 horas de este martes, tenía 38.687 votos. Le sigue María Agüero Gutiérrez con 27.344 votos y Alex Parades Gonzáles con 17.496 votos.