Verónika Mendoza: “Con el fujimorismo no podemos ir ni a la esquina”

La lideresa de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, descartó rotundamente un apoyo a la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para la segunda vuelta electoral.

Durante una entrevista en RPP, Mendoza fue consultada sobre la posibilidad de que Pedro Castillo (Perú Libre) modere su discurso y haga una hoja de ruta como Ollanta Humala, y que así no cumpla con lo ofrecido. Ante ello, respondió: “ Es un temor que tengo como ciudadana ”.

“Pero es una duda que espero el señor Castillo pueda despejar en las próximas semanas. Sin embargo, así como tengo dudas respecto al señor Castillo y sus propuestas, también tengo dos certezas. Y una es que con el fujimorismo no podemos ir ni a la esquina ”, agregó.

Mendoza dijo que no hay posibilidad de diálogo ni de negociación con una fuerza política que sigue defendiendo hasta el día de hoy a la dictadura de Alberto Fujimori.

“También tengo la certeza de que, pase lo que pase, es fundamental que quienes creemos en la democracia, quienes queremos cambios de fondo y quienes creemos en la igualdad plena de derechos sin discriminación nos organicemos para poder defender los derechos que hemos ganado, y no permitir retrocesos”, señaló.

De acuerdo con el 93,169% de actas procesados por la ONPE, la aspirante presidencial de Juntos por el Perú ocupa el sexto lugar con 7,803% de respaldo. El primer puesto es para Pedro Castillo (19,033&), quien ya accedió al balotaje. Es seguido por Keiko Fujimori (13,321%), Hernando de Soto (11,724%), Rafael López (11,717%) y Yonhy Lescano (9,119%).

¿Mendoza apoyará a Castillo?

Al descartar una alianza con Fuerza Popular, quedaría que Juntos por el Perú se una con Perú Libre. No obstante, Verónika Mendoza señaló que no hay por qué apresurarse y que lo que se debe hacer en estos momentos es escuchar al pueblo peruano, “que con su voto nos ha dado un mensaje claro”.

“ El mensaje es que está harto de todo y de todos . No perdamos de vista que el 70% de peruanos, más inclusive, ha dicho que no lo representa nadie, que no cree en nadie, que no cree probablemente ni siquiera en esta democracia”, declaró la candidata.

Añadió que es necesario avanzar en un gran diálogo nacional para construir un nuevo pacto social, en referencia a una nueva constitución, “donde podamos recoger esas voces que sienten que nadie los está escuchando ni representando. Y eso incluye escuchar a quienes han votado por el señor Castillo, y escuchar al señor Castillo para despejar dudas, para tener claridad de qué es lo que está planteando al país”.

