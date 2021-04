Mendoza: “El peor escenario para el país es que la ‘Señora K’ sea presidenta”

La lideresa de izquierda Verónika Mendoza refirió que para la segunda ronda electoral no brindará su apoyo a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, porque no se ha deslindado de la dictadura de su padre, Alberto Fujimori.

“ El peor escenario para el país, no tengo la menor duda, es que la ‘Señora K’ sea presidenta . No lo vamos a permitir porque no se trata de prejuicios, odios o desconfianza. Se trata de pruebas concretas, (de) cómo la ‘Señora K’ ha reivindicado abiertamente la dictadura del señor Fujimori”, dijo en diálogo con Exitosa.

Además, indicó que la lideresa fujimorista, al no mostrar una postura diferente a la del gobierno dictatorial de su padre, está avalando los crímenes cometidos por este. Incluso, cuestionó a Fuerza Popular por ser una agrupación indagada por la Fiscalía.

“Su partido sigue avalando hasta hoy la dictadura fujimorista que persiguió, criminalizó, esterilizó mujeres campesinas. Es un partido investigado por lavado de activos, que cuando tuvo mayoría en el Congreso hizo negociazos y garantizar impunidad de sus congresistas corruptos. Eso eso sí no vamos a dudar ni un minuto. Con el fujimorismo, ni a la esquina”, agregó.

“¿De dónde va a sacar la plata?”

Por otro lado, Mendoza Frisch deslizó que apoyaría a Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre, aunque criticó algunas de sus propuestas de carácter económico.

“Él ha dicho que se tiene que aumentar el presupuesto para educación en un 10% del PBI. Yo estoy de acuerdo, pero de dónde va a sacar la plata si el señor no quiere hacer una reforma tributaria . Si se le ha escuchado decir que hay que garantizar la estabilidad jurídica de las empresas en el país”, cuestionó.

A ello se sumó que la postulante de Juntos por el Perú expresó su preocupación por la nula postulación del docente en materia de igualdad, sobre todo porque vivimos en un país donde la violencia está acentuada.

“ Lo que me preocupa es que el señor, siendo maestro, no está de acuerdo en una educación para la igualdad en un país en que las mujeres somos víctimas de violencia de manera cotidiana, feminicidios, abuso sexual. Por favor, ese no es un tema menor”, sostuvo.

Verónika Mendoza señaló que, en caso de que Castillo sea elegido como presidente, estará vigilante para que este no “agache la cabeza” ante la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

“ Quiero garantías de que el señor Castillo no va a agachar la cabeza contra la Confiep como lo hizo el señor (Ollanta) Humala , y ahí vamos a estar para exigir que se avance para una nueva constitución”, apuntó.

