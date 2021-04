López: No he apoyado a ningún candidato, sigo esperando resultados oficiales

El líder de Renovación Popular, Rafael López, se pronunció respecto a los resultados de las elecciones generales que se realizaron el último domingo y aseguró que no le ha brindado su apoyo a ningún candidato, ya que aún sigue esperando el conteo final de actas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

A través de su cuenta de Twitter, López Aliaga enfatizó que Renovación Popular no ha tomado ninguna decisión partidaria para brindar ayuda a otra organización que quiera al mandato.

“ Sigo esperando los resultados oficiales finales. Dejo en claro que no he dado apoyo a ningún candidato presidencial ni tampoco existe ninguna decisión partidaria en Renovación Popular en ese sentido”, escribió en sus redes sociales.

El conteo de actas de la ONPE de los últimos comicios coloca a López en tercer lugar con 11,67% de votos emitidos a su favor. Mientras tanto, el aspirante presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, ocupa el primer lugar con 19,07% y el segundo lugar lo obtiene a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con 13,36%.

De mantenerse este resultado hasta el final del conteo, Fujimori y Castillo se enfrentarían en una segunda vuelta electoral, que se realizará el próximo domingo 6 de junio de 2021.

Atrás de los tres políticos, se encuentra Hernando de Soto, de Avanza País, con 11,6%; luego Yonhy Lescano, de Acción Popular, con 9,11% y en sexto lugar Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú, con 7,84%.

De Soto evalúa a quién apoyar

El economista Hernando de Soto buscará conocer las condiciones de una posible coalición electoral, luego de que Fuerza Popular anunciara que está buscando alianzas para la segunda instancia electoral.

“ Todavía no he respondido a esa invitación, es que vienen de varios lados. Por eso prefiero, antes de responder invitaciones, saber cuáles son las condiciones de esa invitación, por un lado. Y por otro lado, si en este momento conviene, cuando todavía no tenemos resultados claros, comenzar a tener conversaciones”, indicó para la prensa,

“Veamos primero cómo el pueblo peruano ha votado, y según eso (vamos) comenzar la conversación, porque, si bien era una situación que no era improbable, también ha sorprendido”, agregó.

