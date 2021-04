Jaime Quito: No vamos a cambiar nuestros propuestas para la segunda vuelta

Ganaron en primera vuelta, pero cerca del 85% de la población no votó por ustedes. ¿Son conscientes de ello?

Lo importante y trascendental es que estamos en segunda vuelta que es un escenario totalmente distinto a la primera. Consideramos que la población irá apoyando nuestras propuestas. Por la humildad que ha demostrado nuestro candidato Pedro Castillo vamos a continuar en este crecimiento.

Fue un mal inicio de la segunda vuelta las palabras de su vicepresidenta Dina Boluarte de que los acomodamos ya no serán acomodados...

Quien es voz oficial de lo que se está planteando es el señor Castillo. No veo nada malo en la frase. Debemos acomodar a los sectores que no están acomodados, que los sectores populares que no tienen ningún tipo de comodidades en salud, educación y vivienda también tenga la comodidad de todos esos sectores.

Especialistas sostienen que es necesario suavizar las propuestas para ganar ¿ lo harán?

No tendríamos por qué. Creo que la población está creyendo en algo y sería nuevamente demagogia echarnos para atrás y nosotros y Pedro Castillo se caracterizan por su sinceridad, por decir la verdad al pueblo. No hay por qué reducir nada de los planteamientos, más bien profundizarlos, esclarecerlos para los cambios históricos que necesita nuestro país.

Un punto flaco de Castillo es Vladimir Cerrón líder del partido y condenado a corrupción…

Cerrón no ha sido sentenciado por corrupción, ha sido sentenciado por los corruptos (repitió la frase de Castillo) por los jueces, los Cuellos Blancos. No le han permitido ser gobernador regional de Junín siendo el más votado.

¿Para usted es una persona intachable?

El secretario general del partido es una persona que conoce bastante, que ha trabajado.

Otro punto que empañaría su candidatura son sus vínculos con Movadef...

Esos ataques no tiene ningún tipo de sustento, no prueba. Simplemente es la guerra sucia de querer atacar a un profesor. La única vinculación que habrá será con las comunidades campesinas que están olvidadas.

Es congresista virtual. ¿Apoyaría una disolución del TC como lo planteó Castillo?

El Tribunal Constitucional está cometiendo muchos errores, está perdonando deudas de 716 millones de dólares que podemos utilizar en educación y salud. Consideramos al TC como una institución del pueblo y que debe ser elegido por el pueblo.