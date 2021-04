Pedro Castillo ganó en 16 regiones, Keiko Fujimori en 8 y César Acuña y Rafael López en una cada uno

De confirmarse que la candidata Keiko Fujimori competirá en la segunda vuelta con Pedro Castillo, deberá tomar en cuenta los números que obtuvo su contrincante en las regiones en las que lidera las preferencias. La superó en 16 regiones, mientras que ella ha logrado ventaja en 8, según el conteo rápido de Ipsos al 100%.

Fujimori afronta el enorme desafío de intentar superar a Castillo en regiones donde el postulante de Perú Libre ha conquistado un triunfo contundente . Por ejemplo, Pedro Castillo alcanzó el 55% en Huancavelica, y Keiko Fujimori 4.3%; y 50% en Apurímac, frente al 7.5% de Fujimori.

En Arequipa llegó al 31.1%, en tanto que Fuerza Popular solo 6%. En Ayacucho Perú Libre saltó al 51.8%, en tanto que Fujimori un minúsculo 6.9%; mientras que en Puno, Castillo sacó 43.2% y Keiko Fujimori 3.7%; y en Junín, Castillo 20.5% y su oponente 10.4%. Y en Cusco, Perú Libre marcó 37.8%, y Fujimori 4.7%.

Donde el partido de Pedro Castillo trepó al primer lugar, ha sido generalmente de forma contundente.

En cambio, en las regiones donde Keiko Fujimori alcanzó la victoria, lo hizo con no muchos puntos de diferencia respecto al segundo.

En Lambayeque logró el 21.8%, pero el candidato Rafael López Aliaga acopió el 16.7%. En Loreto, Keiko Fujimori llegó al primer lugar con el 18.4%, seguida de Yonhy Lescano con el 14.1%.

El resultado fue más ajustado en el Callao , donde la aspirante de Fuerza Popular obtuvo el 16.3%, y Renovación Popular, de López Aliaga, el 15.1%; y en Ica, Fujimori registró el 17.4% y López Aliaga el 12.7%.

Las únicas regiones donde Keiko Fujimori se impuso larga e indiscutiblemente fueron Tumbes, donde la candidata de Fuerza Popular tuvo 38.9%, en tanto que César Acuña el 9.6%; en Ucayali dejó lejos a Castillo: 22% frente a 14.5%.

Fuerza Popular contaba con ganar en La Libertad, pero Alianza para el Progreso, de César Acuña, le sacó ventaja: Acuña 18.7% y Fujimori 18.1%. En esta región, Castillo obtuvo el 12.2% de los votos.

Desde el punto de vista geográfico, Pedro Castillo arrasó en la zona andina, a medias en la selva y nada en la costa. Mejores porcentajes marcó Keiko Fujimori en las regiones costeñas y en las amazónicas. En otras palabras, la aspirante de Fuerza Popular afrontará la titánica tarea de convencer a más de la mitad del país. Empezando por los electores de Lima. Algo que también deberá hacer Castillo. Ninguno de los dos ganó en la capital.

Desafío. Fujimori debe convencer a los electores de los Andes. Foto: difusión

Conforme al conteo rápido de Ipsos, en Lima metropolitana venció Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con 16.8%, seguido de Hernando de Soto, de Avanza País, con 15.6%. Fujimori obtuvo el 15.1% de los votos. ¿Los seguidores de López Aliaga votarán por Fuerza Popular? No será fácil porque, no solo exfujimoristas desencantados de Keiko Fujimori se sumaron a Renovación Popular. Durante la campaña, López Aliaga atacó varias veces a la aspirante de Fuerza Popular. Es más, en un último spot electoral, dirigió todas sus baterías hacia la hija del exdictador Alberto Fujimori.

’'No he dicho nada de todos tus insultos hasta ahora. Me dices que estoy ‘locazo’, ‘rayadazo’, es el tipo de adjetivos que te gusta usar conmigo. Pero sí, estoy ‘locazo’ cuando veo que la población peruana está muriendo y tú no dices nada. Cuando veo que está Odebrecht en el Perú y tú te callas la boca’', le dijo López Aliaga a Fujimori.

’'Claro, pues, tienes una dependencia de Odebrecht. Has recibido plata de la corrupción, es por eso que estás maniatada y no puedes hablar con la claridad que yo tengo. Yo sí soy agresivo con gente que ha destrozado este país’', manifestó el candidato de Renovación Popular.

Después de haber dicho esto, ¿López Aliaga pedirá a sus militantes o simpatizantes que en la segunda vuelta le den el voto a Keiko Fujimori? Muy difícil.

En todo caso, Keiko Fujimori y Pedro Castillo tendrán a la plaza de Lima Metropolitana como principal escenario de conquista de votos . Mucho más complicado para el postulante de Perú Libre, que quedó sexto con 7.5%. Como mencionamos, Fujimori quedó tercera con 15.1%.

El panorama es el siguiente para Castillo y Fujimori respecto a Lima Metropolitana. De acuerdo con el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Avanza País, de Hernando de Soto, ganó en 22 distritos limeños; Renovación Popular, 10; Fuerza Popular en 9 Ancón, Ate, Carabayllo, El Agustino, Lurín, Pucusana, Puente Piedra, Villa El Salvador; y Perú Libre en 2 distritos limeños (Lurigancho o Chosica y Pachacámac).

Por lo tanto, Keiko Fujimori está muy lejos de haber alcanzado una votación indiscutible en Lima Metropolitana. Mucho menos Castillo.

Sin embargo, si se compara las votaciones distrito por distrito obtenidas por Pedro Castillo y Keiko Fujimori, los resultados son muy favorables a la postulante de Fuerza Popular en la mayoría de casos, en particular en distritos claves de la zona sur de la capital:

Santiago de Surco: FP 8.4%; PL 2%.

Surquillo: FP 10.1%; PL 2.7%.

Villa El Salvador: 17.7%; PL 7.5%.

Villa María del Triunfo: FP 17.%; PL 8.8%.

Chorrillos: FP 14.5%; PL 4.7%.

Barranco: FP 10.8%; PL 1.6%.

San Juan de Miraflores: FP 15%; PL 7%.

En algunos distritos con alta densidad de electores, la distancia es parecida:

Comas: FP 14.8%; PL 5.8%.

El Agustino: FP 17.8%; PL 8.%.

San Juan de Lurigancho: 14.9%; PL 10.2%.

La lucha será dura, región por región, distrito por distrito, voto a voto.

En algunos distritos de Lima, Mendoza ganó a Fujimori

En distritos limeños en los que se suponía que Keiko Fujimori arrasaría con los votos, no solo no alcanzó el primer lugar sino que la superó la candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza . Es sorprendente.

En Miraflores, Mendoza logró el tercer lugar con 11% de los votos, siguiéndole en el cuarto puesto Fujimori con 6.8%.

En San Borja, nuevamente Mendoza llegó a la tercera posición con 8.4%, pisándole los talones Fujimori con 7%. Esto según el último reporte de la ONPE.

En San Miguel, Verónika Mendoza volvió a sacar ventaja: 8.5% frente a 7.7% de Fujimori.

En San Miguel, la candidata de Juntos por el Perú acopió 10.5%, mientras que la de Fuerza Popular, 8.6%. En todos los distritos mencionados llevaron la delantera Avanza País y Renovación Popular. Ya las encuestas adelantaban que en estos distritos un sector de los fujimoristas preferían a Hernando de Soto y a Rafael López Aliaga.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.