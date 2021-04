El modelo económico en el centro del debate

Con 2,2 millones de peruanos que perdieron el empleo en el 2020, con 1,8 millones de ciudadanos más que volvieron a la pobreza y con varios sectores de la economía lejos de recuperarse este año, en medio de la peor pandemia; el panorama se presenta desafiante para el nuevo presidente, pero más aún para el elector.

Por un lado, Pedro Castillo, el candidato de Perú Libre que lidera el conteo de votos, incluye en su plan de gobierno la propuesta de un cambio en la Constitución: pasar de la economía social de mercado a una economía popular de mercado , en la que siga la inversión privada y se empodere el rol del Estado en materias de regulación, cobro de impuestos, revisión de contratos-ley e incluso elevar el presupuesto de educación al 10%. Pero pusieron paños fríos.

Justamente, Julián Palacín, su candidato al Congreso, expuso ayer algunos de los planes económicos del partido: “ No habrá estatización, vamos a respetar la inversión privada ”, indicó en un canal. Asimismo, dijo que propondrán una tarifa plana para los servicios de agua, luz y gas a favor de los hogares.

Indicó que como parte de un plan de desarrollo hacia el 2050, se contempla sacar adelante una línea aérea nacional con la finalidad de generar mayor competencia y que los recursos se queden en el país.

Mientras que Keiko Fujimori, que al 88% de los votos contabilizados por la ONPE pasaría a segunda vuelta, contempla la continuidad del modelo económico de 1993, basada “en una economía abierta y de competencia”.

Para el economista de Inde Consultores, Luis Arias Minaya, “en la segunda vuelta los peruanos definiremos si estamos de acuerdo con el actual modelo económico”.

Aunque para Alonso Segura, exministro de Economía, los bajos resultados de los candidatos −18% para Castillo y 13% para Keiko− “no significan que la población esté pidiendo cambiar el modelo”, anotó.

Propuestas a priorizar

Desde la Universidad Nacional del Centro (Huancayo), el economista Walter Rey señala que el contexto de la pandemia no da margen para hacer cambios radicales. Aunque opina que el nuevo gobernante debe priorizar tres puntos en materia económica: eficiencia del Estado, eficacia y reducción de la desigualdad.

“No puede ser que entre el 2009 y el 2020 el presupuesto para reducir la desnutrición haya crecido 20 veces y solo se redujo un punto. No solo hablamos de la ineficiencia del gobierno central, también el regional”, señaló.

En tanto, el economista Armando Mendoza refiere que el resultado de los votos sí es un indicativo de que la población pide cambios al modelo económico.

“Los que pasen a segunda vuelta no pueden ignorar que la población exige cambios que ya no se pueden patear más. En los últimos años el crecimiento no se ha reflejado en desarrollo. Seguimos, además, con el mismo nivel de presión tributaria del 14% y con una evasión que cada año nos cuesta S/ 70.000 millones”, señaló.

Justamente, Arias Minaya, que fue exjefe de la Sunat, resaltó que “el modelo no solamente es el crecimiento en cifras azules, sino también es la mejor redistribución de los recursos”.

Reacciones

Walter Rey, Univ. Nac. del Centro

“El boom económico de los últimos años no fue por la política que tuvimos, sino por el alza de las materias primas como el cobre y oro. Y los recursos obtenidos no se usaron bien”.

Luis Arias Minaya, economista

“Lo que los peruanos vamos a votar es si estamos a favor del modelo económico. Lo que plantea Fujimori es un modelo más promercado y lo de Castillo es un modelo más estatista”.

