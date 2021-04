De Soto sobre invitación de Keiko: Quiero saber cuáles son las condiciones

Luego de que desde Fuerza Popular (FP) indicaran que estaban sondeando alianzas con algunas agrupaciones políticas de cara a la segunda vuelta, Hernando de Soto, de Avanza País, afirmó que buscará conocer las condiciones de esta posible coalición electoral.

“Todavía no he respondido a esa invitación, es que vienen de varios lados. Por eso prefiero, antes de responder invitaciones, saber cuáles son las condiciones de esa invitación , por un lado. Y por otro lado, si en este momento conviene, cuando todavía no tenemos resultados claros, comenzar a tener conversaciones”, dijo en diálogo con la prensa.

De Soto insistió en que esperará a tener los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 100% para poder dialogar con otros partidos.

“ Veamos primero cómo el pueblo peruano ha votado, y según eso (vamos) comenzar la conversación , porque, si bien era una situación que no era improbable, también ha sorprendido”, agregó.

Fuerza Popular convocaría a De Soto para “defender la Constitución”

Patricia Juárez, candidata a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular, refirió que, si avanzan a segunda vuelta, el ‘partido naranja’ convocaría a Hernando de Soto para “defender” la carta magna que se elaboró durante la dictadura de Alberto Fujimori.

La postulante aclaró que aún no existe un acercamiento concreto con el excandidato de Avanza País, pero resaltó su “espíritu democrático”.

“No hemos tenido ninguna conversación hasta ahora, pero tenemos la mejor intención de convocar a todas las fuerzas políticas democráticas, y creo que Avanza País y Hernando de Soto han demostrado tener ese espíritu democrático , que creo que debe defender la Constitución del 93 y el modelo económico que hemos tenido hasta ahora y que nos ha traído crecimiento”, declaró a RPP el último lunes.

No obstante, Ernesto Bustamante, candidato al Congreso de FP, manifestó a Gestión que tuvo conversaciones iniciales con De Soto y Rafael López.

“Lo que va a pasar en Perú va a tener consecuencias continentales”

Por otro lado, el economista expresó que los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 tendrán repercusiones a nivel continental.

“En estos momentos, América Latina está sufriendo grandes transformaciones y lo que va a pasar en el Perú va a tener consecuencias continentales”, indicó a la prensa el último lunes.

