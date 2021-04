Seis candidatos aún tienen posibilidad de pasar a segunda vuelta, afirmó Torres

El presidente ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres, aseguró que aún hay seis candidatos presidenciales que tienen la posibilidad de pasar a la segunda vuelta electoral en estas Elecciones Generales 2021.

“ Todos estos seis primero lugares tienen alguna probabilidad de pasar a segunda vuelta , pero la probabilidad es un poco mayor en el caso de Castillo, un poco menor en el caso de los que vienen después, y ciertamente más reducido en el caso de Mendoza”, manifestó durante una entrevista en América TV.

Luego de difundir el resultado de boca de urna de Ipsos Perú, Torres explicó que todavía no se puede confirmar que exista un ganador en los comicios debido a que primero se debe esperar el conteo rápido de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que se dará a conocer a las 23.30 horas.

“ No podemos afirmar en estos momentos que hay un ganador . Tenemos que esperar al conteo rápido, donde el margen de error es más menos uno, donde, si se confirman estas cifras, podemos dar un primer lugar. Sin embargo, es evidente que quienes están arriba en la tabla tienen más probabilidad de pasar a segunda vuelta que quienes están más abajo”, acotó.

En esa misma línea, el presidente de Ipsos dijo que en teoría existe “un empate estadístico” entre estos seis candidatos, donde aparece en primer lugar Pedro Castillo, de Perú Libre, con 16,1% de las preferencias electorales, de acuerdo con el sondeo a boca de urna.

“Si hacemos un análisis un poco más fino, la probabilidad de cada uno de pasar a segunda vuelta es diferente respecto a la segunda vuelta. Es probable que Castillo vaya en primer lugar, y para la segunda vuelta se defina entre los siguientes cuatros. Es poco probable que Mendoza lo haga, ya que tiene a cuatro personas delante de ella con más puntaje”, explicó.

De otro lado, Torres sostuvo que para la boca de urna de Ipsos se tomó en cuenta tanto a las zonas urbanas como a rurales, diferenciando el mayor de voto que obtuvo cada candidato en las diferentes zonas.

“Esta encuesta es revisada a nivel nacional. (…) Es fundamental el diseño para que todo esté presentando por cada ámbito. No hay bolsones que queden fuera. Todavía no podemos decir quién pasa a segunda vuelta, aún no podemos afirmar algo de lo que no estamos seguros”, añadió.

