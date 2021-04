Pedro Castillo: “Quiero que vengan a mi tierra a decirme que soy terrorista”

El aspirante al sillón presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, rechazó las supuestas vinculaciones que tiene con el terrorismo y retó a todo aquel que lo manifieste a que vaya a Cajamarca y se lo expresen.

“No hay terrorismo acá. Nos han estigmatizado. No quieren que gente de pueblo surja para desenmascarar la tristeza de la profundidad del país. Quisiera que acá vengan a decirme en mi tierra que soy terroristas. Que vengan ”, dijo el candidato a Canal N.

En esa misma línea, indicó que esa calificación se lo dicen porque no quieren que se les quite la “mamadera”. Asimismo, aseguró que este lunes 12 de abril a las 5.00 p. m. se manifestaría de forma oficial sobre el tema.

“Lo dicen porque no quieren que arranquemos la mamadera. Se acabó la mamadera para los sueldos dorados, para la gente que no conoce el país. Hoy día a las 5 de la tarde me voy a pronunciar y nos vamos a reivindicar diciendo que el terrorismo es el hambre de mi pueblo ”, señaló.

“Por qué no hacer grandes cuencas acá (Cajamarca) y en tiempo de verano hacerlas más productivas. Tenemos que hacerlo con un gran presupuesto. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Con la gente que está desocupada que piensa en delinquir, robar, así de sencillo, solamente falta ordenarnos”, agregó.

De acuerdo a las actas contabilizadas por la ONPE al 77%, el candidato por Perú Libre tiene un 17,9% de respaldo, mientras Keiko Fujimori le sigue con 13,5% y Hernando de Soto continúa tercero con 12,5%.

