José Luna: ¿seguirán las investigaciones en su contra si es congresista?

Los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 25,352% arrojan que José Luna Gálvez podría ocupar una curul en el Congreso de la República por obtener, hasta el momento, 22,126 votos. Expertos comentan qué sucedería con las investigaciones en su contra en caso de que gane un escaño.

Al líder fundador de Podemos Perú se le sigue indagaciones paralelas por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos. Ello, por presuntamente haber utilizado su universidad Telesup para blanquear S/ 1 millón donados por Odebrecht y OAS para la campaña de Luis Castañeda Lossio.

José Luna Gálvez y Luis Castañeda Lossio

Asimismo, se le investiga por la presunta injerencia en la ONPE, a través del entonces jefe Adolfo Castillo Meza, para conseguir la inscripción de su partido y así consolidar su participación en los comicios de 2018.

¿Podrán seguir las investigaciones en contra de José Luna si es congresista?

El especialista en derecho parlamentario César Delgado Guembes manifestó que, en caso de que José Luna Gálvez ingrese al Congreso, no habrá inconvenientes para la continuación de las investigaciones en su contra.

“ No hay ningún impedimento (para que indagaciones continúen) porque, en primer lugar, el proceso se ha iniciado antes de que él sea congresista. En segundo lugar, ya no existe la inmunidad parlamentaria. En tercer lugar, no tiene impedimento para ser elegido porque no tiene sentencia condenatoria por delito doloso”, declaró a La República.

De igual modo, la constitucionalista Gabriela Oporto coincidió en que no se interrumpirá el proceso investigatorio porque este inició antes de que siquiera Luna Gálvez postulara al Legislativo.

“Si nos referimos al caso específico del señor Luna Gálvez, en teoría, las investigaciones que están actualmente en curso no estarían protegidas por la prerrogativa del antejuicio y juicio político , y lo que debería suceder es que continúen su proceso con normalidad”, dijo a este diario.

Oporto precisó que exista una sentencia firme, el Parlamento debería decidir si el líder de Podemos Perú —en caso de que sea legislador— podrá seguir ocupando un escaño.

“Si el señor Luna Gálvez entra al Congreso y luego de ello el Poder Judicial determina responsabilidad en las investigaciones que se le están siguiendo, en ese supuesto tocará que el Congreso determine si puede seguir siendo parte del Congreso o (deben) desaforarlo ”, agregó la especialista.

José Luna Gálvez

A su turno, Delgado Guembes explicó que la resolución judicial deberá ser analizada para ver las implicancias, ya que podría darse el escenario en que Luna Gálvez llegue a ser inhabilitado para ejercer cargos públicos.

“En cuanto haya sentencia, ahí se verá cuál es el alcance de la misma. Por ejemplo, si está condenado a pena privativa de la libertad efectiva, si son tres o cuatro años, no puede ser miembro del Congreso por esos años. Puede que la pena privativa no sea efectiva, sino suspendida, pero le dan como pena accesoria la inhabilitación, (entonces) no puede ejercer el cargo de congresista por el tiempo determinado”, señaló.

Además, el experto refirió que una vez que haya una sentencia, el Legislativo tiene que informar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a fin de que se nombre a un congresista accesitario que sustituya al dueño de Telesup.

“Una vez que haya sentencia, tiene que ser comunicada al Congreso. Cuando esto ocurre, el Congreso tiene que declarar la vacancia del cargo de congresista, comunicarlo al JNE y pedirle que extienda las credenciales del reemplazo de Luna Gálvez en el Congreso , a partir de eso se incorporará el reemplazo que será el que lo siga en la lista de la circunscripción por la que él ha sido elegido”, sostuvo.

Podemos Perú en un próximo Congreso

Los resultados del conteo rápido de Ipsos Perú al 100% revelaron que Podemos Perú tendría cinco curules en un próximo Congreso. Uno de ellos estaría ocupado por José Luna Gálvez.

Martín Vizcarra podría no jurar al cargo de congresista

César Delgado Guembes indicó que el caso de Luna Gálvez, si llega a ser invalidado para ejercer la función pública, sería similar al de Martín Vizcarra, debido a que si el Parlamento decide inhabilitarlo este viernes 16 de abril, no podrá asumir una curul.

“Es el mismo caso de Vizcarra, si este viernes lo inhabilita el Congreso por 10 años. Va a depender de las estrategias que él tenga porque ha presentado una acción de amparo en contra del Congreso para que quede sin efecto el proceso que se la seguido por la denuncia constitucional con la que se le inhabilitaría”, comentó el constitucionalista.

En esa misma línea, expresó que todo está en manos del Poder Judicial y que el procedimiento sea agilizado para que jure como legislador en la fecha establecida.

“Todo va a depender del éxito que tenga en sede judicial. Puede ocurrir, por ejemplo, que el Congreso lo inhabilite este viernes. A partir de ello, él queda inhabilitado. Estando así no podría asumir el cargo de congresista ni juramentar el 27 de julio, pero todo depende de lo que pase en el Poder Judicial ”, subrayó.

Al ser consultado por un estimado de cuánto tardaría en haber una resolución, Delgado Guembes apuntó que eso obedece a la carga procesal, pero que los procesos de garantías constitucionales “son un poco más rápidos que los procesos ordinarios”.

Martín Vizcarra

