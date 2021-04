Elecciones 2021: votación con dificultades también en el extranjero

En la ciudad de Sídney, la más poblada de Australia, el domingo en la mañana, fue el primer lugar en donde empezaron las votaciones de los peruanos del exterior. Pero, así como en otros países, el sufragio comenzó con un poco de retraso en esa localidad, pero después se desarrolló con normalidad.

A las afueras del colegio de St Andrew’s Cathedral de la ciudad de Sídney, decenas de peruanos se congregaron desde temprano para emitir su voto, aunque algunos de ellos tuvieron que esperar pacientemente durante una hora a que se terminen de conformar las 12 mesas electorales en esta ciudad.

Apoyo de voluntarios

En entrevista con Efe, la cónsul general de Perú en Sídney, Eliana Beraún, explicó que el retraso se debió a que “no todos los miembros sorteados se presentaron a cumplir con el encargo de ser miembros de mesa”, al agregar que el problema fue solucionado gracias a que varios voluntarios se ofrecieron a realizar esta labor.

Posteriormente sufragaron en otras naciones, como Nueva Zelanda, Francia, Alemania, Estados Unidos, entre otras. Mientras que en Chile y Venezuela los peruanos no pudieron ejercer su derecho al voto .

Los compatriotas que residen en Roma salieron a votar en masa, creando una larga fila a las puertas del colegio electoral y entre medidas de bioseguridad a fin de evitar los contagios del nuevo coronavirus.

Actitud cívica

“La gente ha salido masivamente a votar y eso creo que dice mucho de una comunidad en el exterior”, celebró en declaraciones a Efe el cónsul general José Antonio García Torres.

La comunidad peruana de la Ciudad Eterna ha desafiado así al coronavirus y ha salido numerosa a votar, y al mediodía (10.00 GMT) habían depositado su papeleta ya 7.000 personas, pese a esta desapacible jornada de primavera, con viento y la amenaza de lluvia.

Una de ellos era Natalia Elvia Ramos, originaria de Lima y que desde hace 18 años vive en Roma, donde se licenció en Economía: “Las medidas de seguridad contra el coronavirus se están respetando, el consulado ha hecho un buen trabajo”, remarcó. “La gente quiere dar su punto de vista y mostrar su voz a través de su voto”, apuntó, en alusión a la alta participación y sin esconder su preferencia por “un cambio” en su país.

Otro votante era César Martínez, natural de Tumbes (norte). Llegó a Italia hace 5 años para estudiar y se quedó trabajando para una multinacional: “Estoy haciendo patria desde aquí”, bromea junto a un amigo a las puertas del centro electoral.

“Estas elecciones son muy importantes y, como todo peruano que vive en el extranjero, quiero ver que mi país esté mejor y la mejor forma es involucrarse desde donde uno está y construir para que el Perú pueda salir adelante de esta crisis”, explica.

Miles de peruanos también votaron en España.

En Barcelona, la segunda zona con más población peruana, se registraron largas filas de personas, unas solas, otras en compañía de amigos o familias numerosas con niños, que esperaban para poder votar.

Hasta el cierre de esta edición no había información sobre la cantidad de personas en el extranjero que votaron en esta jornada comicial.

Demoras en instalar las mesas

Enfoque por Miriam Maldonado | Periodista, París

La jornada electoral aquí en París fue bastante caótica, las mesas se abrieron muy tarde. Eran las 10 de la mañana y no abrían las mesas, no había disponibilidad para los votantes, la cola era de dos cuadras. Les tomó tres horas votar, yo ni siquiera pude sufragar, no hubo respeto del distanciamiento, decidí irme porque padecí el coronavirus el 25 de febrero.

Casi lo mismo vivido en París ocurrió en diversas ciudades (de Europa), por ejemplo en Madrid sé que la cola fue de 18 cuadras y la espera fue de un promedio de dos o tres horas. El mismo problema al parecer también ocurrió en Italia. En realidad, exactamente, no sé qué ha pasado.