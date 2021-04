Elecciones 2021: ¿qué dijeron los candidatos sobre la segunda vuelta?

Con las actas procesadas por la ONPE al 82,843% (hasta las 02.28 p. m. según su cuenta oficial de Twitte r) , los candidatos a la presidencia que ocupan los 6 primeros lugares de las Elecciones Generales 2021 han dado diferentes opiniones respecto a la posible segunda vuelta entre Pedro Castillo (18,339%) y Keiko Fujimori (13,229%).

En declaraciones a la prensa, Pedro Castillo aprovechó para convocar al diálogo al resto de candidatos. “Yo llamo no solo a los demás candidatos o contendores, sino a las bases mismas porque muchas veces estamos al frente como dirigentes y pecamos de tomar decisiones sin respetar a las bases”, dijo.

Además, en una entrevista a Canal N, expresó su malestar por ser relacionado con el terrorismo: “Nos han estigmatizado. No quieren que un hijo de pueblo surja para desenmascarar la tristeza, la realidad del país. Quisiera que vengan a decirme en mi tierra que soy terrorista. No es broma. ¿Cómo creen que me siento y se siente mi familia cuando me dicen terrorista?”.

Pedro Castillo. Foto: AFP

Keiko Fujimori, quien se mantiene en segundo lugar para la presidencia y que ha superado esta mañana a Hernando de Soto, se pronunció por última vez anoche mediante su cuenta oficial de Twitter: “Muy ilusionada con la oportunidad que el pueblo peruano me viene dando de seguir en carrera hacia la segunda vuelta. Nos toca ahora esperar los resultados oficiales con tranquilidad y con prudencia”.

De igual manera, antes de superar en votos al candidato de Avanza Perú, la candidata de Fuerza Popular se había dirigido a él diciendo: “No importa quien pase a la segunda vuelta, yo estoy segura y espero que podamos trabajar juntos”.

Por su parte, Hernando de Soto (12,205%) declaró esta mañana que estaría analizando las propuestas de los demás candidatos para formarse una idea y tomar una decisión: “Yo estoy dispuesto a conversar con todo el mundo”.

Un día antes, el candidato de Avanza Perú había mencionado que existe una brecha evidente en el Perú: “Tenemos alternativas a veces dispares. Nuestra sociedad ha sufrido una brecha muy grande. Siempre tenemos un Perú conectado y uno desconectado, uno profundo y otro más occidentalizado, pero esa brecha ha crecido”.

Rafael López Aliaga (12,099%), candidato de Renovación Popular, no se ha pronunciado aún sobre el actual conteo de la ONPE . Sin embargo, ante los primeros resultados de boca de urna de anoche, dijo a la prensa: “Un boca de urna es totalmente variable, no tiene ninguna validez”.

De igual manera, Jorge Montoya, vicepresidente del candidato, sostuvo: “Vamos a esperar el resultado oficial [...]. Nadie puede tomar ninguna decisión hasta no tener el resultado oficial”. A esto, aprovechó la ocasión para referirse a la posibilidad de un posible cambio de constitución: “Un gobernante que piense cambiar la Constitución es un irresponsable porque se quita la estabilidad jurídica del país, se alejan las inversiones y caemos en el hoyo del oscurantismo. [...] Si no respetan la democracia, no lo vamos a apoyar”.

El candidato a la presidencia de Acción Popular, Yonhy Lescano (9,025%), dijo en una entrevista para Exitosa esta mañana: “El Perú está nuevamente en un escenario donde tenemos que buscar entre el ‘mal menor’ o tomar determinación democrática, pero tenemos el deber patriótico de decidir porque no vamos a decidir entre dos opciones, sino tenemos que optar por el destino del Perú”.

Posteriormente, en otra entrevista para Canal N, Lescano negó su respaldo tanto hacia Fuerza Popular como hacia Perú Libre. “Estas dos opciones no me merecen apoyar de ninguna manera. Nunca he estado ni con el fujimorismo ni tampoco al terrorismo. No tenemos ninguna cercanía a ninguna de las dos opciones”, remarcó.

La candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza (7,853%), también se manifestó anoche mediante un video subido a sus redes sociales. “Hoy el pueblo peruano ha hablado a través del voto. Escuchamos y respetamos su voz y asumimos con mucha responsabilidad el mandato que nos ha dado y que cumpliremos como siempre hemos hecho, estemos donde estemos”, anunció.

Asimismo, garantizó que continuará defendiendo los derechos de los trabajadores, las mujeres, pueblos indígenas, comunidades y rondas campesinas. “Vamos a impulsar decididamente una asamblea constituyente, popular, paritaria y plurinacional para tener por fin una nueva constitución que recoja todas nuestras voces”, aseguró.

Actualmente la ONPE continúa actualizando los datos de las votaciones mediante su página web oficial y cuenta oficial de Twitter.