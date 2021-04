Elecciones 2021: no faltaron problemas en centros de votación

Aglomeraciones, desorden y largas colas se registraron desde muy temprano en varios centros de votación, principalmente de Lima y Callao, ante el ausentismo de los miembros de mesa. Los principales afectados fueron los que tenían que ser más protegidos: los adultos mayores, la población con la mayor tasa de mortalidad por Covid-19.

Desde las siete de la mañana, los adultos mayores llegaron a los locales de votación para participar en este acto cívico , respetando el horario recomendado por el órgano electoral para los grupos de riesgo, donde también se encontraban gestantes y personas con discapacidad.

Sin embargo, lo que encontraron en locales como el Parque Ecológico (ex Mayta Cápac), de San Martín de Porres; en el Huiracocha, de San Juan de Lurigancho; o en el Jockey Club, de Surco, fueron mesas sin instalar debido a la falta de miembros titulares o jóvenes que los reemplacen. Esto no solo generó malestar, sino aglomeración de los asistentes, quienes esperaron por horas, en medio de empujones y sin distanciamiento, que voluntarios asuman ese rol. Incluso, muchos de ellos, a pesar de que ni siquiera estaban obligados a votar desde los 65 años, optaron por hacerse cargo de sus mesas.

“Vengo a votar porque soy ciudadano y quiero que mi patria salga adelante. Pero nunca había visto tanta cola. La organización ha sido mala. Ya van tres horas y nadie puede votar”, indicó un elector de 71 años en el Parque Ecológico, de SMP.

Según el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, el problema de la instalación se focalizó en Miraflores, Surco, San Borja y San Isidro, con menos del 50%, a excepción del último, donde solo se había abierto el 20%.

En tanto, en distritos más populares, la apertura superaba el 80%. “No hay justificación para que en las zonas populares tengamos mesas abiertas y donde haya mayores recursos no se esté dando”, dijo. Hay que recordar que este problema había sido advertido días previos.

La asociación Transparencia ratificó el retraso en la instalación de las mesas, sobre todo en Lima este, y las dificultades de acceso para personas con discapacidad (22,7%). Esto también ha sido alertado por la Defensoría del Pueblo, la cual agregó que hubo insuficientes policías en algunos locales .

Si bien estas dificultades se concentraron en Lima, también hubo aglomeraciones en regiones como Lambayeque, La Libertad y Arequipa.

Para el médico infectólogo Juan Villena, ha sido una equivocación establecer la primera hora para los adultos mayores, quienes, más bien, deberían tener un horario libre para acudir a votar. “Las aglomeraciones representan un riesgo. Hace meses propuse que se postergue el proceso ante la alta circulación del virus, pero se siguió adelante”. En ese sentido, indicó, en dos o tres semanas se evidenciaría un panorama aún más difícil en la pandemia. “Si todo sigue igual, pues se diría que no hubo problemas. Si hay algo más serio, serían las consecuencias de no haber sido más previsores. Igual, desde ahora, la gente está muriendo porque no hay camas ni oxígeno”.

Claves

Durante la jornada, una mujer denunció la presencia de dos cédulas con las marcas a favor de Fuerza Popular en una mesa que aún no había sido instalada. Según la Policía Nacional, la denunciante es personera y el caso ha sido notificado a la Fiscalía.

En SMP, un adulto mayor de 65 años denunció que había sido elegido como miembro de mesa.