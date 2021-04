Castillo arrasó en las regiones del sur y desplazó a Mendoza y Lescano

El sur del país apostó por la propuesta radical del profesor Pedro Castillo Terrones de Perú Libre. De acuerdo a los resultados a boca de urna de Ipsos Apoyo, el 32.6% de esta parte del país, votó por el representante del partido del “lápiz”.

El efecto Castillo se sobrepuso incluso a candidatos con base sólida en sus regiones como Verónika Mendoza de Cusco, Yonhy Lescano de Puno, además de Hernando de Soto, que en el último tramo de la campaña se apalancó en sus raíces arequipeñas.

Contundente

Los primeros resultados, evidencian un apoyo contundente a Castillo en Apurímac, donde el 50,3% de la población lo respaldo, dejando muy por debajo a Verónika Mendoza y Yonhy Lescano con 9.7% y 9.1%, respectivamente. Este porcentaje es hasta el momento el más categórico a favor del docente, a nivel nacional.

Puno fue la segunda región sureña donde Castillo recibió amplio respaldo. El 38,2% de los puneños le dieron su apoyo, relegando a segundo lugar a Lescano que obtuvo 34.5%.

Cusco, bastión fiel a Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), también respaldó al representante del magisterio, con un 30.5%. Mendoza, natural de la región, apenas obtuvo el 17.9%.

En Arequipa, la tierra de De Soto, el 27.7% apostó por el candidato de la izquierda. El postulante de Avanza País logró 17.3%.

En Tacna, Moquegua y Madre de Dios el panorama es similar. Castillo capturó el voto de más del 25% de los electores.

Discurso radical

El analista político, Gonzalo Banda señala que la lectura de estos resultados obedecen de cierta forma al discurso “claro y radical” de Castillo frente a sus contrincantes de izquierda, como Verónika Mendoza y Yonhy Lescano. “Ellos moderaron su discurso, él no, nunca flexibilizó, al contrario fue muy radical. A ello hay que agregarle el aparato logístico que le ha dado el magisterio y los ronderos”.

Banda agrega, que pese a su discurso extremo, Castillo “ha sabido empatizar más con la ciudadanía y con los reclamos ciudadanos”. “Es la dosis de autenticidad que necesitaba esta campaña. Probablemente por eso ha ganado en casi todo el Perú”, comenta.

Para el analista político, Jorge Bedregal, este resultado es una llamada de atención a las encuestadoras que semanas antes, no daban entre los primeros lugares al candidato de Perú Libre.

El hecho de que Castillo haya arrasado en las regiones del sur, de acuerdo a boca de urna de Ipsos, da cuenta que Lima ya no es la ciudad que pone a los presidentes y que no representa a todo el país. “Lima no es el Perú”, dijo Bedregal.

Sobre el hecho de que ni Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) ni Yonhy Lescano (Acción Popular), ganaron en sus regiones de origen como Cusco y Puno, manifestó que las campañas en su contra, les pasaron factura. v