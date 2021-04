Beingolea sobre Castillo: “Pierde contra cualquiera en la segunda vuelta”

El candidato presidencial del Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, se manifestó tras conocer los primeros resultados de las Elecciones Generales 2021 y ver que el postulante de Perú Libre, Pedro Castillo, ocupaba el primer lugar.

Beingolea aseguró que Castillo perdería ante cualquier contrincante con el que se enfrente en la segunda vuelta electoral. Hasta el momento, los candidatos que tienen mayores posibilidades de pasar a esta instancia, junto al representante de Perú Libre, son Hernando de Soto, Keiko Fujimori y Rafael López.

“He escuchado a Castillo que es una persona hiperradical, el partido que representa en su ideario cita inclusive a Abimael Guzmán como un antecedente de la revolución. A mí me preocupa muchísimo esa posibilidad, creo que no va a pasar, pierde contra cualquiera en la segunda vuelta, pero hay una amenaza ”, señaló en diálogo con Latina.

Del mismo modo, señaló su preocupación respecto al panorama de la segunda vuelta electoral y sobre el eventual Parlamento fragmentado que tendrá el país. Ante ello, sostuvo que no ve mucha capacidad de diálogo entre los aspirantes al sillón presidencial que ocupan los primeros lugares.

“Me preocupa qué le toca al país, espero que le toque serenidad. Creo que todos sabíamos que se iba a venir un Congreso fragmentado, insistí en los últimos días de campaña que por eso era muy importante tratar de buscar a alguien capaz de consensuar. Tengo mucho miedo viendo los resultados, si es que los que llegan a la segunda vuelta tengan esa capacidad de buscar consensos, creo que no ”, expresó.

“El próximo presidente del Perú debe tener una gran capacidad de diálogo si no queremos repetir lo de los últimos cinco años. No quiero un PPK que sea bordado por la horda del Congreso. Hay pocos afanes (de concretar diálogo). No me da tranquilidad y espero que todos ellos piensen y recapaciten sobre la responsabilidad que tienen en sus hombros.

Resultados del conteo rápido de América TV - Ipsos

El conteo rápido al 100% de América TV - Ipsos arrojó que en una eventual segunda vuelta se enfrentarían el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Castillo obtuvo un 18,1% de los votos y pasaría a una segunda instancia electoral con Fujimori, quien consiguió 14,5%. Le siguen Rafael López, de Renovación Popular, con 12,2%, y Hernando de Soto, candidato de de Avanza País, con 10,7%.

El quinto lugar es ocupado por Yonhy Lescano, de Acción Popular, con 9,8%. A este le sucede Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú, con 7,9%.

