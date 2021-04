Urresti critica desayunos electorales: “¿Qué están celebrando?”

El candidato a la presidencia por Podemos Perú, Daniel Urresti, criticó los desayunos electorales de sus contendientes y resaltó que no es momento de celebrar nada, ya que la población está muriendo.

“Estoy con ganas de vomitar. Me siento indignado. Jamás he sentido esta mezcla de sentimientos tan amarga. Estamos de duelo en el país. Son más de 300 personas que vienen muriendo diariamente. No hay una sola persona que no tenga duelo por alguien. Y sin embargo, hoy día todos los candidatos están haciendo show con sus desayunos, con globos. Solamente faltan fuegos artificiales ”, aseveró.

Asimismo, remarcó que lo importante es darse cuenta que se trata de un día democrático que definirá los próximos cinco años del país.

“ ¿Qué están celebrando? ¿La muerte de los peruanos? Cuando aquí lo que necesitamos es saber que este es un día democrático, que aquí nos jugamos los próximos cinco años, que le estamos pidiendo a la población que venga a votar con el riesgo de enfermarse y morirse, porque el sistema no sirve. La gente que viene a votar aquí, ¿quién los va a sanar?”, se preguntó.

Urresti exhortó al electorado a votar conscientemente y pidió el apoyo de las personas del AFP y el Fonavi.

“Yo pido, por favor, es necesaria la consciencia. Confío que vengan a votar los de la AFP, el Fonavi y todos los peruanos en general, que viven en las quebradas, en las lomas. Pero nadie tiene que hacer fiesta por esto, porque estas elecciones nos van a costar vidas”.

Por último, se refirió a la campaña de sus competidores y enfatizó en que están gastando grandes cantidades de dinero.

“Yo he visto prácticamente a todos los candidatos. Lo he visto a este señor con nombre de chancho toda la noche (...) ustedes son periodistas y saben para hacer tendencia 48 horas cuántos troles hay que pagar. Este señor está gastando una millonada, plata que es una barbaridad en su desesperación. ¿Qué es lo que quiere?, ¿no quiere pagarle a la Sunat?”, finalizó.

