Rafael López se retiró por segunda vez de su lugar de sufragio sin votar

El candidato a la presidencia por Renovación Popular, Rafael López, regresó a su centro de sufragio ubicado en el Complejo Deportivo ‘Chino’ Vásquez, en Miraflores, luego de que se marchara en primera instancia al enterarse de que su mesa no estaba habilitada. Sin embargo, se retiró nuevamente sin hacer efectivo su voto.

El aspirante al sillón presidencial decidió no ingresar a votar, pese a que ya se encontraba cerca de su mesa correspondiente. No quiso entrar a votar directamente para no utilizar este privilegio. No obstante, generó mayor aglomeración.

López había exhortado a que los jóvenes de todos los partidos políticos acudan a sus centros de votación y se pongan a disposición para ser miembros de mesa y pueda llevarse a cabo satisfactoriamente el proceso electoral.

“ Que vengan los jóvenes de todos los partidos a hacer su labor cívica, a ser miembros de mesa, eso es lo que necesita el Perú , no tener esta organización, primera vez que en el Perú que tenemos este ‘mamarracho’ de organización. Los jóvenes tienen que pelear por su país”, aseveró para la prensa.

El líder de Renovación Popular tendrá que regresar por tercera vez a su lugar de sufragio para poder hacer efectivo su derecho al voto.

