López pudo emitir su voto tras volver a su centro de votación por tercera vez

El aspirante al sillón presidencial por Renovación Popular, Rafael López, pudo votar en su centro de votación en el distrito de Miraflores, luego de haberse instalado su mesa de votación. El candidato había ido en dos ocasiones más, pero su mesa no estaba instalada.

Tras ser consultado sobre el proceso electoral a su salida de su local de votación, el empresario cuestionó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

“(Deben) Traer personeros, cosa que no hace la ONPE. He guardado la distancia y (he hecho) mi cola como cualquiera. Voy a ir a ver los votos de Europa y Asia que ya cerraron mesas ”, dijo.

“Al inicio pésimo. La ONPE ha sido la peor gestión en mi vida. A la gente mayor la ha hecho esperar tres horas al sol. No han abierto ninguna mesa y la gente se ha ido”, criticó.

López había acudido a primeras horas de la mañana de este domingo para emitir su voto en las inmediaciones del complejo deportivo Chino Vásquez, en el malecón de La Marina, pero la mesa de sufragio no estaba instalada por lo que optó por retirarse.

Al mediodía regresó, pero tampoco estaba instalada y pidió a los jóvenes que se acerquen a los centros para cumplir con su deber cívico.

“ Que vengan los jóvenes de todos los partidos a hacer su labor cívica , a ser miembros de mesa, eso es lo que necesita el Perú, no tener esta organización, primera vez que en el Perú que tenemos este ‘mamarracho’ de organización. Los jóvenes tienen que pelear por su país”, aseveró para la prensa.

