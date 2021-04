Keiko Fujimori emitió su voto e invocó a respetar resultados de la ONPE

La aspirante al sillón presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se apersonó a su centro de votación ubicado en el distrito de Surco. Tras ello, pidió a los otros candidatos presidenciales a respetar los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“ Nos corresponde serenidad y prudencia al momento de escuchar los resultados. Todos tenemos que esperar y respetar los resultados. No sabemos quiénes pasan o no, pero creo que es importante que quienes no pasen respeten los resultados”, indicó a la prensa.

“Quienes pasen a la segunda vuelta, y esperamos tener el respaldo de la población, que actúen con mucha responsabilidad porque aquí está en juego la salud de todos los peruanos”, agregó.

Fujimori Higuchi también invocó a evitar las aglomeraciones y exhortó a todos los peruanos a ir a las urnas para emitir su voto.

“He estado viendo imágenes el día de hoy e invoco a los otros candidatos a evitar las aglomeraciones, estamos pasando por el pico de la segunda ola”, manifestó rodeada de decenas de personas.

Aseguró que se dirigiría a su casa para reunirse con su familia y, posteriormente, iría al local de su partido para escuchar los resultados a boca de urna.

Denuncian entrega de cédulas marcadas a favor de Fujimori

A través de las redes sociales, una electora denunció que en una de las aulas de su local de votación, ubicado en la Universidad Alas Peruanas de Pueblo Libre, encontró un ánfora con dos cédulas marcadas a favor del partido político de Keiko Fujimori.

“Sobre mi cadáver me quitan esto. Ustedes son testigos, todo lo que ha aprendido Keiko de Montesinos y de su padre que ahora está preso. Se van a ir presos”, vociferaba la ciudadana.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacio