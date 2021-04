El candidato presidencial de Renacimiento Unido Nacional (RUNA), Ciro Gálvez, ejerció su derecho al voto en la ciudad de Huancayo (en Junín), región donde radica y en donde se desempeña como notario público. Cumplió con su deber cívico en estas elecciones 2021 en el colegio María Inmaculada de la ‘Ciudad Incontrastable’.

“Que el Perú triunfe. Este proceso electoral es tan importante porque lo estamos haciendo en medio de una lucha contra la pandemia, principalmente . Y hay que ver el aspecto humano, cuántas personas vienen a cumplir ese deber cívico porque nosotros amamos la democracia y más bien me solidarizo con el dolor de todas las familias, de todos los peruanos que están con el coronavirus”, indicó a su salida del local, en declaraciones difundidas por Andina.

“Yo lo he vivido en carne propia, estuve a punto de morir. Hoy estoy convaleciente y, como ven, ya con mucha fuerza”, agregó el aspirante al sillón presidencial.

Gálvez Herrera también pidió a los electores que “ sean conscientes al votar ”, que no se lleven por apasionamientos ni por odios ni por enconos, porque eso, señala, le “hace mucho daño al Perú”.

“ Ahora se necesita afrontar con toda fuerza, con toda decisión la pandemia, la peste, no apasionarnos tanto . Yo no he salido en este último mes. No hice ninguna campaña porque estuve hospitalizado por la COVID-19 y recién antes de ayer he llegado a Huancayo”, prolongó.

Al igual que otros candidatos, Ciro Gálvez compartió en la mañana un desayuno familiar junto a sus parientes y simpatizantes en su vivienda del distrito de Pilcomayo, en Huancayo. Dijo que estaba seguro de que pasaría a segunda vuelta electoral.

Gálvez superó la COVID-19

El postulante presidencial Ciro Gálvez, a mediados de marzo, anunció que se había contagiado de coronavirus, por lo que tuvo que alegarse de su campaña presidencial.

Días después, el 27 de marzo, señaló que había recibido el alta médica y que ya estaba en casa con su familia. También se presentó en el debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones, el 31 de marzo, a través de la plataforma Zoom.

