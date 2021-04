A pocas horas de las Elecciones Generales 2021, la Cancillería de la República precisó una reducción en la población de peruanos residentes en el exterior que podrá ejercer su derecho al voto este 11 de abril.

Los electores nacionales habilitados ascienden a 997.033 ciudadanos, lo que representa el 3,86% del padrón electoral. Sin embargo, no se han logrado obtener las condiciones necesarias para los comicios en Venezuela, Chile, Paraguay y Aruba.

La exclusión de los connacionales que viven en estos países, ante el avance de la pandemia del nuevo coronavirus, para el proceso electoral peruano significa una reducción de 139.230 votos.

¿Los peruanos en el extranjero votarán en las Elecciones 2021?

Sí. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, basándose en la información recogidas de sus embajadas y oficinas consulares, son un total de 857.803 peruanos residentes en el extranjero habilitados para participar de los comicios.

Se enfatiza que cada uno de ellos, ya sean electores o miembros de mesa, deben cumplir con los protocolos de bioseguridad exigidos en el marco de la pandemia por la COVID-19, enfermedad que afecta a todo el mundo.

Se tiene previsto la instalación de 2.970 mesas de sufragio entre 206 locales de votación distribuidos en 196 ciudades de 75 países. Los países donde los peruanos no podrán ejercer su derecho al voto son Chile, Paraguay, Venezuela y Aruba.

¿Cómo podrán votar los peruanos en el extranjero?

El domingo 11 de abril los residentes en el extranjero ejercerán su derecho de sufragio para el presidente y vicepresidentes, a sus dos representantes al Congreso y a los integrantes del Parlamento Andino.

Los locales de votación son instalados en distintos recintos como embajadas, academias, escuelas, institutos, universidades, iglesias, consulados e, incluso, un estadio.

La votación será de 8.00 a. m. hasta las 4.00 p. m. en cada país . Solo en dos ciudades habrá una hora diferente. Una es Montreal, en Canadá, en donde será desde las 8.00 a. m. a 2:00 p.m., y la otra Shiga, en Japón, donde la jornada iniciará a las 9.00 a. m. hasta las 4.00 p. m.

Los electores que no acudan a sus locales no tendrán sanción, sin embargo, la ONPE señala que los miembros de mesa que no cumplan con su deber cívico sí se les aplicará la multa de 220 soles.

¿Cómo funciona el voto en el extranjero?

El voto será tradicional, registrado de forma manual por cada elector y depositado en un ánfora. Asimismo, el conteo de los votos en cada mesa de sufragio.

La ONPE explicó que la Cancillería les informará sobre el estado de avance de la remisión de las actas para su procesamiento. Subrayan que no pueden proyectar una fecha exacta para conocer los resultados, porque dependerá de las restricciones de movilidad en los distintos países.

Los miembros de mesa podrán descargar su constancia de capacitación desde la web. Foto: Andina

¿Qué se necesita para votar en el extranjero?

Según informó Percy Medina, jefe de Misión para Perú de IDEA Internacional, solo pueden votar los peruanos que se han registrado o actualizado sus datos en las Oficinas Consulares que tiene Perú en los países donde residen. Además, el 11 de abril deben llevar su DNI para poder ejercer su derecho a sufragios.

¿Cómo saber si soy miembro de mesa?

Para conocer si fue elegido como miembro de mesa, ya sea como titular o suplente, y además conocer tu local de votación, consulta el siguiente enlace web: consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/#/. Se recomienda que apunten los datos, lo llevan impreso o descarguen la imagen en un aparato móvil.

