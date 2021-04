Elecciones 2021: ¿qué pasa con los votos cuando las mesas no se instalan?

Este domingo 11 de abril se celebrarán las Elecciones Generales 2021. Para tal fin, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) escogió por sorteo a más de 518.000 miembros de mesa que contribuirán con el proceso.

A estas personas que cumplirán el rol de miembros de mesa se les otorgará una compensación de S/ 120, ya que deberán estar en sus locales de votación de 6.00 a. m. a 7.00 p. m., aproximadamente.

En un inicio, el Gobierno de Francisco Sagasti anunció que los miembros de mesa serían inoculados antes de los comicios, sin embargo, a causa de que es un bien escaso, no se pudo concretar la vacunación para este grupo de ciudadanas y ciudadanos. Finalmente, se acordó que recibirán las dosis contra la COVID-19 con mayor agilidad, dentro del plan de inmunización nacional.

En cuanto al proceso electoral, es indispensable que haya miembros de mesa para que pueda iniciarse y desarrollarse el sufragio. En caso de que no se presenten ni los titulares o suplentes y las personas de la fila no quieran asumir dicho rol, se procederá con el cierre de dicha mesa.

Desde la ONPE explicaron a este diario que la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) establece que existe una cierta hora en la que se puede abrir una mesa para comenzar la votación: “En el hipotético caso de que no aparezca ni una persona, la mesa no se instala. El plazo es hasta las 12 del día . Si a esa hora no se instala, la mesa se declara como no instalada. (...) La mesa no se instaló y no pueden ejercer el voto”, refirieron.

Indicaron que, para no llegar a este escenario es que el organismo electoral ha convocado a los jóvenes, de manera voluntaria, para que puedan asumir funciones en caso de que haya ausentismo de miembros de mesa.

“El mecanismo que ha utilizado la ONPE es que se ha invitado a los jóvenes para que acudan temprano, a las 6.40 a. m., para que, en caso de que los miembros titulares y suplentes no acudan, ellos puedan asumir. En la lógica de que todos podemos ser miembros de mesa”, precisaron.

¿Cómo afecta la pérdida de votos en las elecciones 2021?

En ese posible escenario, habrá una pérdida de 200 votos en cada mesa que sea cerrada. Ante ello, José Tello, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, manifestó que habría un panorama “complicado”.

“Esa es una nulidad de mesa que está prevista en el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones. Definitivamente, complica porque todos los electores quedan fuera . Eso se debe a que la ONPE coloca a los titulares, si no están ellos, los alternos, y si estos no están, los suplentes. Después, vienen ya cualquier persona en la cola, si se rehúsan dicen: ‘Adiós con todos, váyanse a su casa y paguen su multa’”, comentó a La República.

Ley Orgánica de Elecciones

En esa misma línea, indicó que existiría una problemática con la norma electoral aprobada para este proceso, ya que los horarios establecidos para el cierre de mesas no se ha vinculado con la forma en que se realizarán los comicios este 11 de abril.

“Lo que me complica un poco es que el horario que establece la ley para la nulidad parcial de mesa es de 8.00 a. m. a 12.00 p. m. La nulidad es expresada por ley. La jornada electoral está empezando a las 7.00 a. m., yo no aplicaría la nulidad parcial aunque no se instale en el transcurso del día”, expresó.

Por ello, sostuvo que la Oficina Nacional de Procesos Electorales está ejecutando una mala interpretación de la ley.

“ La ONPE está mal interpretando porque está aplicando una norma de forma extensiva , eso no es así. La jornada electoral de 8.00 a. m. a 4.00 p. m. corta a las 12.00 p. m. porque es la cuarta hora, el punto de quiebre. Después de la cuarta hora ya la elección está a la mitad y, por ende, se da por nula la mesa si no se instaló. Tiene una lógica”, afirmó.

“En cambio en el proceso de mañana, un supuesto similar debería ser seis horas después, a la 1 p. m., pero eso no está previsto en la ley, fue un vacío de la norma. Ahí se equivocó el Congreso y los organismos electorales”, agregó.

En cuanto a la iniciativa de la ONPE de convocar a jóvenes para que asuman el rol de miembros de mesa en caso de ausentismo, el experto en temas electorales señaló que no inmunizarlos tal como se había prometido fue un aspecto desfavorable para el proceso.

“ El no tener la vacuna genera un problema . Ese ha sido un asunto que este Gobierno ha debido solucionar, y no lo ha hecho. Por ende, los S/ 120 pasan a un segundo plano, por más que mucha gente los necesite. Primero está la salud, si te mueres de COVID-19, esos S/ 120 no sirven de nada. Mala maniobra del Gobierno”, dijo José Tello.

Multas para miembros de mesa

Los miembros de mesa que no acudan a cumplir esta función, pese a haber sido elegidos como tal por la ONPE, deberán pagar una multa que asciende a S/ 220. Ello, por no haber permitido una pronta instalación de mesa de votación.

En el caso de que la persona, además, no acudiera a ejercer su derecho al voto, tendrá que pagar no solo S/ 220, sino otra más por omisión al sufragio. Este último cobro dependerá del distrito de residencia, tal como se detalla a continuación:

Si es de una zona no pobre, S/ 88

Si es de una zona pobre no extrema, S/ 44

Si es de un distrito pobre extremo, S/ 22.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.