Tacna: candidato denuncia que en UPP le pidieron S/ 50.000 por un cupo

Tacna. César Copa Tijutani, candidato de Juntos por el Perú (JP), narró que antes de integrar la plancha del partido que lo acoge, dialogó con Unión Por el Perú (UPP). Sin embargo, le fue imposible llegar a un acuerdo pues-según él- le pedían S/50 000 a cambio de obtener un número para postular por UPP.

Copa es etnocacerista y apoyó a los hermanos Humala cuando ambos eran militares en actividad. De Ollanta Humala, expresidente, está decepcionado y por Antauro aún guarda estima y amistad. En enero de 2005, siguiendo a Antauro, participó en la asonada conocida como el “Andahuaylazo”, hecho por el cual purgó prisión.

Antauro era el candidato a la presidencia de UPP pero este no recuperó su libertad y José Vega Antonio ocupó ese lugar. Copa refirió que Vega tiene serios cuestionamientos tras difundirse en 2020 un audio entre él y César Hinostroza, el exjuez supremo involucrado con el caso “Los cuellos blancos del Puerto”. “Por lo de Vega, y lo del cobro, decidí no participar por UPP. Tenía que ser fiel a mis principios y además era imposible para mí pagar ese monto. En JPP no me cobraron nada y los aportes son voluntarios y corresponden a montos acordes a la realidad”.

La República se comunicó telefónicamente con la coordinadora de la campaña de UPP en Tacna, quien evitó pronunciarse sobre lo dicho por Copa. Se nos indicó que uno de los candidatos de esa organización respondería hoy.