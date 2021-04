El candidato a la presidencia del Partido Nacionalista Peruano, Ollanta Humala, consideró que los próximos cinco años podrían estar llenos de incertidumbre e inestabilidad política si es que los ciudadanos eligen a un presidente “improvisado”, ya que, ante un Congreso dividido, lo vacarían.

“ Si es una improvisada o improvisado, en un año lo vacan y vamos a vivir cinco años más de todo este problema ”, aseguró el exjede de Estado Humala en dialogo con TV Perú, cuando fue consultado sobre si el próximo mandatario podría gobernar ante un Parlamento que podría tener muchas bancadas.

“En el 2016, los peruanos cometimos el error de pasar a segunda vuelta al cáncer y al sida. El sida llegó a Palacio de Gobierno y el cáncer se puso en el Congreso, y se mataron entre ellos . Hemos vivido un quinquenio donde perdimos empleo y credibilidad internacional. Hoy día no debemos cometer el mismo error”, comentó el líder nacionalista.

Agregó que “frente al populismo del cáncer y frente al populismo del sida, hay una propuesta real, de recuperar la estabilidad política y económica” que se vivió, asegura, en su Gobierno.

También indicó que este quinquenio que se viene será más duro “de lo que se ha vivido ahora” e invocó al electorado que aún no ha decidido su voto a que no se equivoque como en las Elecciones Generales pasadas.

Humala se refirió a Keiko Fujimori y Pedro Castillo

Al expresidente Ollanta Humala también le preguntaron sobre Keiko Fujimori y aseveró que la candidata presidencial de Fuerza Popular se encuentra en una “posición negacionista”.

“ No quiere reconocer que ella ha sido una de las causantes de la destrucción de la economía peruana y autora de la crisis política , porque simplemente le entró el capricho de no aceptar su derrota. Creo que eso le va a hacer daño porque no reconoce sus propios errores”, prolongó.

Sobre Pedro Castillo, dijo que es un político tradicional que militó en Perú Posible desde el 2002 hasta el 2017 “cuando ya sabíamos los problemas de Toledo”.

“Es también una persona que trabajó con el fujimorismo específicamente con (Héctor) Becerril para tumbarse a la ministra (Marilú) Martens y ahora está yendo con un partido en donde el presidente ha estado condenado por delitos diversos”, añadió.

Por último, señaló que Castillo “está apostando por la mediocridad de la educación porque no quiere que haya evaluación para los profesores y quiere que los profesores que son jalados continúen enseñando”.

Humala y Heredia próximos a enfrentar juicio oral

Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia son procesados por el presunto delito de lavado de activos. Según la Fiscalía, habrían recibido dinero ilícito del Gobierno venezolano en 2006 y de la empresa Odebrecht en 2011 para financiar las campañas electorales.

Por este hecho cumplieron nueve meses de prisión preventiva y están próximos a enfrentar un juicio oral. Además, en 2020, la entidad investigadora abrió al exmandatario un nuevo expediente por los casos Gasoducto del Sur y Club de la Construcción.

