Juntos por el Perú: candidata al Congreso se disculpa tras difusión de audio

La candidata al Congreso por Juntos por el Perú, Marité Bustamante, pidió disculpas tras los calificativos que dijo sobre la campaña que realiza para su postulación al Congreso y las personas que residen en asentamientos humanos.

“Les pido disculpas por la demora de esta respuesta. No ha sido fácil leer cada uno de sus mensajes y con la decepción que me he encontrado por la grabación indebida difundida por Willax”, indica en un video difundido en sus redes sociales.

“Lamento muchísimo haber provocado esos sentimientos. Me hago responsable de mis palabras y pido sinceras disculpas a los que he ofendido ”, agrega.

Asimismo, pidió perdón a sus compañeros de lista, ya que alega que su error no puede manchar el esfuerzo de su agrupación política.

Por otro lado, aseveró que la grabación difundida por el mencionado medio fue “tendenciosa” y que ocurrió durante una conversación “acalorada” sobre cómo llevar una campaña con “pocos recursos”.

¿Qué dijo Marité Bustamante?

La postulante por el partido Juntos por el Perú se había manifestado de una forma controversial sobre su campaña para ingresar al Congreso y expresaba la idea de cubrir la clase media.

“Lo que necesito es que tengas voluntad no de hacer una campaña...que vayamos solo a visitar asentamientos humanos desperdigados por el mundo y que la gente nos mire diciendo: ‘Sí señorita’ y luego se olviden de nosotros y vote por cualquiera que le regale táper”, se escucha en el audio difundido por Willax.

“ Tu voto aunque no te guste está en la clase media , que nos ha llevado a nosotros a hacer muchas cosas, como habla Castañeda, está en otros lugares”, finaliza.

