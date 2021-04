Guzmán sobre Vizcarra: “Será la justicia la que tiene que procesarlo”

El candidato a la presidencia por el Partido Morado, Julio Guzmán, se refirió al expresidente Martín Vizcarra, quien es investigado por el escándalo de la vacunación irregular de funcionarios, conocido como Vacunagate, y afirmó que la justicia tendrá que encargarse de determinar su culpabilidad.

“Sobre el señor Vizcarra hay indicios de que estaba involucrado en este tipo de actos ilícitos y será la justicia la que tiene que procesarlo y ver si es que efectivamente el señor es culpable. Y si es culpable, se le aplicará la ley”, afirmó Guzmán para Willax TV.

Asimismo, recordó que si bien una alternativa propuesta por el Partido Morado era devolver a Vizcarra fue por mantener la estabilidad y que incluso si se habría tratado de Rafael López lo habrían defendido.

“Una de las alternativas, porque la última fue la del Gobierno de transición del presidente actual, era que el presidente pudiera volver. Y no era para defender a Vizcarra, sino era para defender la Presidencia de la República y la estabilidad. Con decirte que hasta al señor López Aliaga lo hubiésemos defendido si es que fuera el caso”, resaltó.

El líder del Partido Morado agregó que hizo un pronunciamiento para dejar este punto en claro.

“Yo ese mismo día hice un pronunciamiento diciendo que el Partido Morado no estaba protegiendo a Vizcarra, sino que estaba protegiendo la institucionalidad”, mencionó el candidato a la presidencia.

Por último, Guzmán remarcó que para ese entonces ninguno de los cargos que se le imputan ahora al expresidente eran de conocimiento público.

“Cuando eso ocurrió no se sabía nada del Vacunagate y no se sabía nada de los indicios de los procesos de la Fiscalía, entonces criticar a un partido político porque apoyó una institucionalidad de información que no existía, periodísticamente hablando es un absurdo ”, argumentó.

Posteriormente, se refirió a Rafael López y recordó los lamentables sucesos en los que el candidato de Renovación Popular arremete en contra de las mujeres en reiteradas ocasiones.

“Cuando viene un señor e insulta a las mujeres, entonces sí me molesta”, finalizó.

