Guzmán sobre indulto a Fujimori: Solo lo evaluaríamos en caso humanitario

El candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, se pronunció sobre un posible indulto al expresidente Alberto Fujimori en caso llegue a ser mandatario y aseguró que solo consideraría hacerlo en caso humanitario.

“La posición del Partido Morado es que no vamos a considerar el indulto y eso lo hemos dicho desde hace varios años atrás. La única posibilidad en la que nosotros lo evaluaríamos sería en el caso humanitario , que tiene un proceso legal y normativo que en su momento. Si es que se da el caso, el Gobierno morado lo evaluaría. En cualquier otra situación, absolutamente no”, señaló a la prensa tras culminar el cierre de su campaña electoral virtual.

Esto, luego de que el último miércoles la aspirante al sillón presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reiteró, en una entrevista a Latina, que indultaría a su padre de ganas las próximas elecciones generales.

Durante el cierre de campaña, Guzmán también se refirió a las declaraciones del candidato de Renovación Popular, Rafael López, contra la periodista Juliana Oxenford.

“La verdad es que no me sorprende de ese señor que he dicho todo el tiempo que es un hipócrita, que dice vivir una vida de acuerdo a valores que él no implementa. Es lamentable que haya candidatos a la presidencia que traten con ese desprecio a la mujer peruana (...). Tener a un político que tenga esas expresiones a la mujer peruana y la periodista en esta actitud de insultarlas es inaceptable ”, aseveró.

Asimismo, señaló que decidió hacer este evento de manera virtual para respetar los protocolos sanitarios y también porque constituyen “un partido bastante austero y responsable.”

“Hemos tratado de ser los más creativos y los más innovadores. Este local ha sido prestado para que podamos hacer esta actividad. El trabajo que está haciendo nuestro equipo es ad honorem, muchos de ellos son militantes de nuestro partido”, añadió.

Guzmán sobre su propuesta de centro

El último martes, Julio Guzmán definió la ideología de centro que presenta con su organización política, diferenciándola de las propuestas de derecha e izquierda que representan los demás partidos para estas Elecciones Generales 2021.

“Yo creo que una forma de hablar del centro es decir que defendemos derechos, pero también defendemos a la economía, algo que ni la izquierda ni la derecha hace”, señaló en diálogo con ATV.

