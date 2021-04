Forsyth sobre Pedro Castillo: “Lo que quiere hacer es destruir al Perú”

El candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, aseguró la noche del jueves que Pedro Castillo, de Perú Libre, quiere “destruir al país” y que las propuestas de su contendor “nos llevarían a una crisis gravísima como la que está soportando Venezuela”.

“El señor Castillo propone una ideología que tiene muchísimos años, que hemos visto en otros países. Su ideología no es nueva, lo que él quiere hacer es realmente destruir al Perú y ahí hay que tener mucho cuidado ”, declaró Forsyth en diálogo con Canal N.

“Que hemos sido mal gobernados, sí, pero no es la forma de cambiar las cosas con un cambio radical de Constitución y del régimen económico, que nos llevaría a una crisis gravísima como la que está soportando Venezuela”, prolongó.

Forsyth dice que Rafael López no es nuevo en política

El candidato de Victoria Nacional también tuvo palabras para Rafael López, de Renovación Popular, de quien señaló “ no es ningún nuevo en la política , se ha beneficiado del fujimorismo, ha estado con Solidaridad Nacional, con (Luis) Castañeda”.

“De nuevo no tiene nada, él ha creado su fortuna en base de monopolios que ha obtenido por el gobierno. No solamente eso, aparte de deberle 28 millones al Perú y aun así recibir de Reactiva 24 millones más. Él le debe 52 millones al estado, dime si no va tener tan buena relación con el gobierno, porque cualquier bodega que debe, aunque sea mil soles, viene la Sunat y los empapela”, agregó.

El exalcalde de La Victorita también comentó que estas Elecciones Generales 2021 son una oportunidad para poder mitigar a los políticos de siempre y de poner gente con experiencia para cambiar el rumbo del país.

Dijo, además, que está convencido de que pasará a segunda vuelta electoral porque, afirma, el Perú necesita un cambio y no se puede seguir apostando por los mismos.

“Los peruanos tenemos la oportunidad de ser héroes y votar con consciencia, informados, y no dejarnos llevar por el populismo o de estas ideologías que serían muy graves para el Perú que podrían empeorar la crisis económica en la que nos encontramos”, concluyó.

Forsyth se está recuperando de la COVID-19

El domingo 4 de abril, George Forsyth anunció que se había enfermado de COVID-19. Desde entonces, se aisló para no contagiar, y tuvo que dejar de lado sus actividades proselitistas. De hecho, en el cierre de campaña de Victoria Nacional, el candidato no pudo estar físicamente, pero apareció virtualmente a través de videollamada.

“Quiero agradecer al equipo de campaña, nuestra campaña fue muy humilde porque no tenemos los recursos que otros tienen, pero hemos hecho el mejor plan de gobierno y tenemos firmes compromisos con la población”, expresó.

Forsyth está siendo investigado preliminarmente en la Primera Fiscalía Anticorrupción por el presunto delito de negociación incompatible, debido a que habría contratado a su amigo Renzo Navarro por un monto de S/ 107.500 pese a que este no reunía las condiciones necesarias para el cargo.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.