Elecciones 2021: y ahora... a esperar los resultados

Con caravanas de vehículos, discursos de último momento para animar a los indecisos a entregarles sus votos, pullazos a sus contendores, compromisos de cumplir sus promesas al llegar al sillón de Pizarro, así cerraron sus campañas electorales los postulantes a la presidencia del Perú y quedaron listos para recibir los resultados de los comicios de este 11 de abril.

De esta manera llegó a su final una de las campañas electorales más contradictorias, por las fuertes confrontaciones en las redes sociales, las presentaciones poco consistentes en los debates organizados por el JNE, además del apoyo muy fragmentado y cambiante para los candidatos según las encuestas.

Cierre en el Cusco

La candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, recorrió las principales calles del Cusco con un alegre pasacalle que denominó “Tinkuy (encuentro) para el cambio”. Sus simpatizantes la acompañaron desde San Sebastián. Mendoza definió su campaña como “millonaria en corazones y gente valiente que no le hace caso al discurso del miedo. Este 11 de abril no solo se trata de elegir un nuevo gobierno, se trata de lograr un verdadero cambio para nuestro pueblo”.

Cusco. Mendoza en su tierra. Después la policía no dejó que continúe con su caravana y mitin. Foto: Miguel Gutiérrez/La República

Mendoza tuvo una ligera caída luego de realizar una ofrenda al pie del monumento de Túpac Amaru y en el obelisco con el nombre de Micaela Bastidas. Refirió que en un eventual gobierno de JP convocará “a todas las fuerzas democráticas, para juntos salir adelante”.

La policía no permitió seguir a la caravana. La jefa del plan de gobierno de JP, Anahí Durand, se quejó del impedimento. “Algunos partidos respetamos protocolos y aun así nos cierran plazas como ocurrió en la plaza Santiago, a otros les permiten mítines que arriesgan vidas”.

Cantó “Contigo Perú”

El candidato del Partido Morado, Julio Guzmán, eligió cerrar su campaña en el Teatro Leguía con una transmisión virtual donde compartió discursos con la candidata a la primera vicepresidencia, Flor Pablo.

La presentación de Guzmán apeló a la emotividad con videos sobre su vida, en los que se contó que quedó huérfano de padre a los 14 años y tuvo que trabajar a temprana edad, además de haber estudiado con créditos y becas. Un show musical alegró la jornada. El mismo Guzmán, junto a sus hermanos, entonó el vals “Contigo Perú”.

Campaña. Julio Guzmán y su primera vicepresidenta Flor Pablo, con el gracioso Elmo morado. Foto: difusión

Guzmán pidió la confianza de los ciudadanos. “ Yo me encuentro con mucha gente en la calle que me dice: ‘quiero votar por ti, moradito, pero no estás entre los tres primeros ’. Es decir, hay mucha gente que quiere votar por los morados, pero no lo hace porque ven unas encuestas que influencian su decisión (…) Al diablo las encuestas”, sostuvo. “Dennos su confianza, no crean en las encuestas sino en lo que piensan... si quieres votar por el moradito, hazlo por el moradito”.

A caballo y con Cerrón

El candidato Pedro Castillo, de Perú Libre, hizo una entrada a caballo, junto al dirigente Vladimir Cerrón, también a caballo. Lucía su característico sombrero de Chota, Cajamarca, en las calles del Centro de Lima.

Su presentación fue prácticamente un mitin con centenares de sus seguidores reunidos en la Plaza Dos de Mayo y en la Plaza San Martín. Su caravana se inició en el emporio de Gamarra donde dijo que “se acabó la planilla dorada, vamos a bajar el sueldo de los ministros y de los congresistas a la mitad, voy a renunciar al sueldo presidencialista y vitalicio, voy a conducir el destino del país con sueldo de maestro”.

Juntos. Pedro Castillo de la mano de Vladimir Cerrón y a caballo en la plaza Dos de Mayo. Foto: Aldair Mejía/La República

Castillo afirmó que cualquier político que no actúe por las necesidades de la población debe ser echado del poder.

Una llegada tumultuosa

En tanto, el candidato Yonhy Lescano tuvo una llegada tumultuosa al local principal de su partido Acción Popular , donde numerosos correligionarios lo esperaban para apoyar su candidatura. En los alrededores hubo gran aglomeración y cero distanciamiento social por parte de sus simpatizantes.

Lescano primero hizo un recorrido por la avenida Arequipa, luciendo un polo blanco y chaleco rojo, con su lampa partidaria, a bordo de una camioneta oscura, desde donde enviaba saludos. Ya en el local de AP, arengó: “Pedimos a todos los peruanos y peruanas que puedan darse cuenta de esta diferencia que asegura el desarrollo y progreso del Perú”.

Se le preguntó por la segunda vuelta y respondió: “No haremos alianza, con nadie, de pasar a la segunda vuelta. Vamos a seguir utilizando la estrategia, la forma como hemos hecho una cruzada nacional para hacer conocer nuestras propuestas. Si alguien quiere apoyarnos de buena voluntad, que lo hagan”.

Yonhy Lescano recibe el saludo de sus correligionarios en su caravana vehicular. Luego, al llegar a su local partidario, en el Paseo Colón, se produjo la aglomeración de seguidores. Foto: Aldair Mejía/La República

Desde Villa El Salvador

El candidato a la presidencia del Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, realizó una caravana de cierre de campaña en Villa El Salvador. En cierto tramo, invocó a la ciudadanía a emitir su voto por un jefe de Estado que busque generar consensos y esté enfocado en la “construcción del país” .

Fustigó a su oponente Hernando de Soto. “Está loco, el Estado no puede renunciar a lo que es su obligación, a él le parecerá muy simpático porque él tiene esa práctica: puede agarrar su avión e irse afuera a vacunarse, pero eso no pueden hacerlo todos los peruanos”.

Beingolea canceló su cierre de campaña en el local del PPC para evitar cualquier aglomeración, como se dio en otros casos (Lescano y Castillo).

Mensaje a los indecisos

El aspirante del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, cerró su campaña en Huaycán, Ate. “ Quiero apelar a ese 40% de la población que no ha decidido su voto, que le diga basta a esa incertidumbre que vivimos ”.

Humala recalcó los logros de su gobierno en el 2011 durante todo su discurso para captar el voto del electorado. Agregó que no piden un voto a ciegas. “No pedimos que nos regalen su confianza, lo que pedimos es que evalúen nuestro gobierno, y elijan a conciencia”.

El candidato de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, cerró su campaña presidencial con una caravana en San Juan de Lurigancho. “Sé que este domingo pasaremos a la segunda vuelta porque soy el único presidente que tiene un plan definido contra la crisis del país”, dijo.

Keiko Fujimori realizó su cierre de campaña en Villa El Salvador, en una reunión que compartió con su esposo Mark Vito. “Llegamos al cierre de campaña con alegría y entusiasmo, pero también con muchas lecciones aprendidas”, dijo ante menos de un centenar de personas. Rafael López Aliaga igual hizo una caravana vehicular en Carabayllo, Los Olivos y Comas.

Caravana. Keiko Fujimori y su hermana Sachi en campaña. Foto: Jorge Cerdán

No aceptó preguntas de los periodistas.

Por último, el candidato del Frente Amplio, Marco Arana, cerró su campaña en Tacna. Aseguró que aspira a llegar a la segunda vuelta; sin embargo, aseveró que de no lograrlo no apoyaría a Fujimori, López Aliaga, De Soto, Forsyth y Lescano.

“Le cerraremos las puertas al fujimorismo y a sus cepas”, declaró decidido.

Forsyth se recupera y De Soto en Arequipa

Se recupera del Covid-19. Por eso George Forsyth, de Victoria Nacional, cerró su campaña a través de una pantalla gigante desde su casa en Magdalena, donde aún se recupera del contagio.

En casa. Forsyth dio mensaje. Se recupera del coronavirus. Foto: difusión

Luciendo la camiseta de la selección peruana, dijo que ahora tenemos “la oportunidad de jubilar a esos políticos de siempre, por eso estamos muy confiados en la población que ha recibido nuestras propuestas. Vamos a pasar a la segunda vuelta”.

En tanto, el economista Hernando de Soto cerró su campaña en su natal Arequipa. Sus actividades comprendieron una caravana vehicular y un mitin en la avenida Dolores. Fiscalizadores de la comuna señalaron que no tenían permiso. De Soto anunció en su discurso que en cualquier momento podría llegar la policía. Y llegó veinte minutos después, cuando el local estaba vacío.

Arequipa. De Soto cerró su campaña en su lugar de origen. El evento no contaba con permiso. Foto: Rodrigo Talavera/La República

En Ate

Promesa. Daniel Urresti finalizó su campaña en el campo El Álamo, de Ate, donde hubo un show artístico. “Juro solemnemente que a partir del 29 de julio se comienzan a publicar los cuadros para la devolución de las ONP”, dijo para alegría de los asistentes.

