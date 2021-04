Acuña sobre elecciones: Pido a los candidatos que respeten los resultados

El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, exhortó al resto de postulantes a que respeten los resultados que se den el próximo 11 de abril, pues remarcó que quienes pasen a segunda vuelta, lo vana hacer por una diferencia pequeña.

“ (Pido a los candidatos) Paciencia, tranquilidad y que se respeten los resultados, porque sería lamentable que si alguien que siente que ha perdido diga ‘yo no respeto los resultados, llamamos a la insurgencia’, chau país. Esperemos los resultados porque esta elección se va a ganar por muy poco”, manifestó el líder de APP para la prensa tras el cierre de su campaña.

Al ser consultado, sobre cuál es su reflexión tras haber quedado muy abajo en la intención de voto, Acuña explicó que se debió a que ha salido muy poco a hacer actividades proselitistas y no pudo comunicar sus propuestas de la mejor manera.

“Salí muy tarde, yo debería salir siempre. He salido hace cuatro o cinco semanas, realmente me di cuenta y digo ‘¿por qué no salí antes?’. Ahora, con esta experiencia, y más aún si tenemos la posibilidad de ser gobierno, va a ser comunicación y comunicación, no hay otra forma”, expresó.

Asimismo, cuando le preguntaron si volverá a participar en una siguiente contienda electoral, Acuña Peralta resaltó que aún “tiene para rato”.

“Tengo un sueño. Dejar como legado para mi país a Alianza para el Progreso. Hacer de APP el partido de los jóvenes (...) En esta campaña he demostrado que hay Acuña para rato ”, sostuvo.

“Las elecciones le cuestan mucho dinero a los peruanos y hay un dinero invertido, entonces la ONPE tiene una gran responsabilidad. Yo invoco a los peruanos a que vayan a votar”, añadió.

Acuña sobre Rafael López

El candidato por Alianza para el Progreso le dio su apoyo a la periodista Juliana Oxenford, luego de que el aspirante a sillón presidencial de Renovación Popular, Rafael López, la agrediera verbalmente.

“Lamento lo que ha pasado. Es el comportamiento de un patán. Me solidarizo contigo. Mejor que haya pasado ahora, porque el Perú no necesita presidentes patanes y más aún que no respete a las mujeres. Me indigna”, dijo César Acuña durante una entrevista con Oxenford en ATV.

