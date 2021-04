Sergio Vásquez buscará libertad de Fujimori porque “sentencia fue injusta”

#VersusElectoral. Los candidatos al Congreso de la República César Zamalloa (Renovación Popular - número 25) y Sergio Vásquez (Fuerza Popular - número 19) debaten sus propuestas a tres días de las elecciones 2021 sobre lucha anticorrupción y programa de vacunación.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

César Zamalloa de Renovación Popular

La coyuntura actual nos lleva a tener que analizar qué es lo que pasa con nuestro país. Lo que me ha llevado a elegir esta propuesta es trabajar por el país con leyes justas para toda la población.

Sergio Vásquez de Fuerza Popular

Soy exmagistrado del Poder Judicial, abogado de Alberto Fujimori y empresario de Gamarra. Quiero ser congresista para representar a los más necesitados del país, para fiscalizar a los malos funcionarios y meterlos presos. Voy a acabar con la corrupción y delincuencia.

Lucha contra la corrupción

Sergio Vásquez de Fuerza Popular

La corrupción es una pandemia más que la COVID-19. Hay demasiados corruptos y nunca se han preocupado por el bienestar de los pobres, sino que han gobernado a favor de los millonarios, eso tiene que terminar. Como conocedor de las leyes, lucharé frontalmente contra la corrupción, delincuencia y malos extranjeros.

César Zamalloa de Renovación Popular

La corrupción nunca se va a terminar, pero se tiene que disminuir al máximo posible y para eso tenemos que fiscalizar en el Congreso de la República.

Vacunación contra la COVID-19

Sergio Vásquez de Fuerza Popular

El plan de gobierno de Fuerza Popular y el mensaje de su lideresa es que en cinco meses; es decir, hasta diciembre, se va a vacunar a todo el pueblo peruano, ese es nuestro mayor anhelo y objetivo. Como congresista, promoveré un presupuesto de emergencia para traer camas UCI, plantas de oxígeno y que los médicos sean mejor pagados.

César Zamalloa de Renovación Popular

Tiene que ser una medida inmediata y se va a lograr la vacunación de todo el Perú con la ayuda de la empresa privada, eso lo tiene claro Rafael López Aliaga, porque el Gobierno no lo puede hacer todo, necesita aliados.

RLA vs. Juliana Oxenford

César Zamalloa de Renovación Popular

Las personas son dueñas de sus actos. Yo hago propuestas de gestión para el Congreso de la República y el candidato Rafael López Aliaga tendrá la oportunidad de poder sustentar por qué tuvo esas expresiones hacia le señora Juliana Oxenford, ella no es periodista.

Es conocido el comportamiento de esta señora. Obviamente, nadie está de acuerdo con el maltrato a la mujer, pero ella tiene que respetar los parámetros. Yo no defiendo nada, no me compete a mí, sino a López Aliaga.

Sergio Vásquez de Fuerza Popular

No me queda claro. Creo que todas las personas merecemos respeto y por más que uno tenga dinero o poder no podemos discriminar a nadie. El periodista tiene toda la libertad de expresarse y no por eso la podemos desprestigiar. No se debe permitir que se maltrate a las personas y menos a una mujer, así no debe ser un candidato presidencial.

César Zamalloa de Renovación Popular

No he dicho que se le falte el respeto a la mujer en ningún momento. Lo que he dicho es que el señor López Aliaga se encargará de responder en su momento de por qué lo dijo.

Indulto a Alberto Fujimori

Sergio Vásquez de Fuerza Popular

Él fue el único hombre que se enfrentó al terrorismo, pacificó el país y gracias a ello hemos tenido tranquilidad. Gracias a él pudimos resurgir, porque el Perú en esa época era indirigible. Mi compromiso con la libertad de Alberto Fujimori es porque su sentencia fue injusta, sin pruebas, fue una venganza política.

César Zamalloa de Renovación Popular

Tiene que estar en la cárcel aquel que comete actos de corrupción. El Poder Judicial se encargó y así se debe encargar de todos los demás. Es evidente que el señor Fujimori no está, entonces, que postule él y no la señora Keiko, que no ha hecho absolutamente nada y solo ha promovido un desastre en el Congreso.

