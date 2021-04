Gahela Cari: “Soy una defensora de los derechos humanos y no me voy a detener”

Gahela Cari, candidata al Congreso de Juntos por el Perú, es una mujer trans activista que busca ocupar una curul para transformar la sociedad con reformas de igualdad y protección a los derechos de las mujeres, personas con discapacidad, comunidad LGTBI, adultos mayores, agricultores y todos aquellos que sean población vulnerable.

Nacida en Pisco, Ica, afirma que su lucha para lograr sus objetivos en beneficio de la colectividad ha sido complicada y más allá de ganar las elecciones congresales, su deseo también es poder trabajar en cambios fundamentales en la economía, salud y educación con enfoque de género, para fomentar una sociedad más consciente.

¿Cuál es la principal propuesta que buscará impulsar de llegar al Congreso?

Mi principal propuesta es luchar contra las desigualdades a través de cuatro reformas que son sumamente necesarias para poder combatir de manera frontal la violencia de género, contra la situación de desigualdad que se encuentran los agricultores, contra el abuso y la criminalización de la protesta, contra la desigualdad en el ambiente de la tributación. También, acabar con el machismo a través de una ley de educación sexual integral con enfoque de género en todos los espacios educativos. Matrimonio igualitario, ley integral trans que garantice los derechos fundamentales.

En el eventual escenario que ganara la derecha conservadora o extrema derecha, será complicado llevar a cabo las reformas que plantea...

Nunca ha sido fácil y nada de lo que pase con las elecciones va a detener mi lucha . Yo seguiré luchando en las calles, en el Congreso, a donde me ponga la vida porque creo que lo que aquí está en cuestión es el goce pleno de los derechos de las personas. Lo que está en juego es la vida de miles de mujeres, de muchísimas personas LGTBI de miles de personas indígenas, afros, y en ese sentido ningún resultado va a parar mi lucha. Yo no soy candidata, yo soy defensora de derechos humanos y he peleado por el derecho de las mujeres, de las personas LGTBI de las personas indígenas, de los adultos mayores, de los adolescentes de la niñez y lo seguiré haciendo, no me voy a detener.

El sector Educación es uno de los más importantes, pero a su vez, poco atendido. ¿Cuáles son las mejoras que promoverá?

Apostamos por una educación de calidad gratuita, integral, no solo con enfoque de género sino también con enfoque intercultural para que pueda llegar a todas las personas y no solamente a quienes hablamos español sino también quienes tienen una lengua originaria como el quechua, el aimara, el ashanika. Es sumamente necesario garantizar una educación con distintos enfoques, como el enfoque ambiental, como el enfoque de derechos humanos, como el enfoque de igualdad para poder construir una nueva ciudadanía.

Respecto al sector Salud, ¿Qué cambios considera prioritarios?

Desde Juntos por el Perú hemos planteado 20 medidas que son sumamente necesarias, prioritarias para poder combatir el COVID-19 y también para poder prepararnos para las secuelas que se vienen, somos el único partido que está planteando un programa para poder atender las secuelas. Somos el único partido que está planteando aplicar la ley general de salud para poder tomar las riendas del oxígeno y brindarles atención, para que no solamente los que tienen dinero puedan atenderse en las clínicas. Ha sido las desigualdades, la pobreza, lo que ha marcado las posibilidades de sobrevivencia durante toda esta crisis sanitaria.

La candidata Verónika Mendoza es una acérrima defensora de crear una nueva constitución. ¿Cuál considera que es el beneficio de esta?

El beneficio es que la ciudadanía en general pueda llegar a un consenso, y eso se vea reflejado en un pacto social. La Constitución no solamente es un documento, es un contrato que suscribe toda la ciudadanía y por eso es necesario que esta nueva constitución le ponga fin a la constitución de la dictadura. El 5 de abril recordamos el golpe de Estado de la dictadura fujimorista. Esa dictadura fue la que nos dejó esta constitución que solamente ha profundizado las desigualdades.

Como activista, defensora de los derechos y mujer indígena, ¿Cree que es difícil participar en política?

No creo, estoy segura que es sumamente complicado, sumamente difícil, ha sido duro tener que hacer política en un país en que las personas trans no tenemos un DNI con nuestros datos, en el que se nos expulsa del sistema educativo, en el que las personas indígenas y personas afro siguen expuestas a situaciones de racismo de manera constante y permanente y eso también se ve reflejado en espacios políticos partidarios, en los espacios de las organizaciones civiles. Ha sido sumamente complicado y lo sigue siendo, pero yo soy una mujer fuerte y toda la violencia que he recibido a lo largo de estos años solamente me ha dado coraje y alegría.

Si llegara a ganar una curul, ¿Qué cambios espera lograr en la sociedad al 2026?

Yo con mi participación en el Congreso y con los proyectos que se aprueben como parte de mi propuesta buscan acabar con el machismo que ha acabado con la vida de mujeres víctimas de feminicidio, de personas LGTBI por crímenes de odio, contra el racismo. Quiero lograr que las normas apunten a cambios culturales, que el común denominador en la ciudadanía sea apostar por la igualdad. Las leyes nos ayudan no solamente a cambiar conductas, sino también empujar un cambio cultural, por eso apostamos por la educación.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.