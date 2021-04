Elecciones 2021: ¿qué piensan los candidatos sobre el derecho de las minorías?

Equipo de especiales

A solo tres días de las elecciones generales, ¿qué opinan los candidatos que compiten por ocupar el sillón presidencial sobre el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto y la eutanasia ?

Empecemos por el matrimonio entre personas del mismo sexo, el cual todavía no está legalizado en el Perú a pesar de que ya es una realidad. En los últimos meses, este tema estuvo en agenda con el conocido caso del economista Óscar Ugarteche, quien si bien se casó en México, en el 2020 el Tribunal Constitucional (TC) rechazó la demanda para que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reconociera sus nupcias.

Al respecto, solo tres de los 13 candidatos, que respondieron a La República, mostraron su apoyo sin tapujos al matrimonio igualitario como tal.

Ellos son Marco Arana (Frente Amplio), Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) y Julio Guzmán (Partido Morado).

En tanto, ocho postulantes contestaron que solo estarían a favor de la unión civil de las personas del mismo sexo, mientras que Pedro Castillo (Perú Libre) no lo considera importante y César Acuña (Alianza para el Progreso) señala que eso lo debe decidir el pueblo peruano.

Se debe indicar que actualmente se calcula que más de 1,7 millones de peruanos son parte de la comunidad LGTBIQ+.

Aborto en el Perú

En nuestro país aún no se reconoce el derecho de las mujeres a interrumpir de forma temprana un embarazo. Esto pese a que, en la práctica, el 19% de mujeres peruanas de entre 18 y 49 años respondieron que se realizaron uno , según una encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública de la PUCP, en el 2018.

Así, casi la mitad no acudió a un profesional de salud para realizarse este procedimiento, lo que puso en peligro su salud física, mental y su vida. ¿Por qué no lo hicieron? Porque en el Código Penal, en el artículo N°114, se señala que una mujer que se someta a un aborto “será reprimida con pena privativa de libertad no mayor de dos años”.

“Solo se encuentra despenalizado en el aborto terapéutico, que es cuando peligra la vida o la salud de la gestante. El resto de causales se encuentra penalizado, incluso el aborto por violación”, indica Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.

Lo triste es que en el Perú cada día cuatro menores de 14 años quedan embarazadas por violación . Es más, en el último año se triplicó el número de menores de 10 años forzadas a ser madres en el 2020 (de 9 a 26 casos), según el Minsa.

Por eso, la despenalización del aborto es una pregunta recurrente en elecciones. De los consultados, Julio Guzmán, Ollanta Humala, Verónika Mendoza, Marco Arana y Andrés Alcántara (Democracia Directa) señalaron que la mujer debe tener derecho de decidir sobre su cuerpo.

En el lado contrario se encuentran Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Yonhy Lescano (Acción Popular), Alberto Beingolea (Partido Popular Cristiano), Pedro Castillo y César Acuña, “que defienden la vida y la familia”.

En un punto medio están Rafael Santos (Perú Patria Segura), George Forsyth (Victoria Nacional) y Ciro Gálvez (RUNA), quienes aceptan debatir o aprobar el aborto en casos de violación.

Eutanasia

Este tema se puso en debate tras conocerse el caso de Ana Estrada, quien logró que el Poder Judicial reconociera su derecho de tener una muerte digna.

De los 13 candidatos que atendieron a este diario, cinco se mostraron a favor de la eutanasia. Ellos son Humala, Alcántara, Guzmán, Lescano y Mendoza.

En tanto, Beingolea, Arana y Santos abrirían el debate.

Los que se oponen son Forsyth, Gálvez, Castillo, Acuña y López Aliaga. Este último se enfurece con el tema.

Silencios

La República les envió cartas solicitando sus respuestas. No han respondido:

1. Keiko Fujimori. Partido Fuerza Popular

2. Hernando de Soto. Partido Avanza País

3. Daniel Urresti. Partido Podemos Perú

4. Daniel Salaverry. Partido Somos Perú

Preguntas a los candidatos

Ollanta Humala, Candidato del Partido Nacionalista

¿Apoyará el matrimonio igualitario?

“Nosotros hemos reglamentado el protocolo del aborto terapéutico, pero, además, creo que al final es la mujer la que debe tomar la decisión sobre su cuerpo. Ninguna mujer debe ser condenada sobre la decisión que debe tomar”. (Entrevista en América Televisión).

¿Respaldará la despenalización del aborto?

“¿Qué pasa con una adolescente que no ha terminado la secundaria y sale embarazada y la abandona la pareja y no puede trabajar? Ante eso, nosotros vamos a crear Residencias Seguras con guarderías infantiles, que van a estar a cargo del programa Cuna Más, e implementaremos el programa Mujer Chamba”. (Entrevista en el programa periodístico ‘Sálvese quien pueda’).

¿Está de acuerdo con la eutanasia?

Estoy de acuerdo con la eutanasia.

Marco Arana, Candidato del Frente Amplio

¿Apoyará el matrimonio igualitario?

Es un derecho de todo ciudadano y ciudadana, en una democracia, ser respetado por su igual dignidad y derechos.

¿Respaldará la despenalización del aborto?

Sí, que es distinto a lo que dicen algunos al afirmar que hay derecho al aborto. En Perú ya hay una ley del aborto terapéutico, cuando está en peligro la vida de la madre o del niño, que existe desde el siglo pasado. Ahora lo que se debate es si una mujer que es obligada a llevar adelante un embarazo, muchas veces por violación, decide interrumpirlo, ¿se va a ir a la cárcel? Eso hay que ver.

¿Está de acuerdo con la eutanasia?

Es algo por debatir. La eutanasia entendida como una decisión frente a una situación límite choca con muchos valores. Sin embargo, el Estado debería garantizar el derecho al buen morir.

César Acuña, Candidato de Alianza para el Progreso

¿Apoyará el matrimonio igualitario?

Vamos a aceptar la decisión de los peruanos. Es decisión de cada uno.

“En nuestro gobierno, vamos a defender la familia y la vida, aunque lo transparente es respetar la decisión de las personas. Pero también defender sus derechos”. (Entrevista en el diario Correo).

¿Respaldará la despenalización del aborto?

Vamos a ser defensores de la vida y la familia.

“La Constitución dice claro que debemos estar en defensa de la vida y es lo fundamental que uno tiene. Jamás (estaremos de acuerdo con el aborto). Tendremos un gobierno que priorice la defensa de la familia y de la vida”. (Entrevista en el diario Correo).

¿Está de acuerdo con la eutanasia?

Igual que en la anterior. Vamos a ser defensores de la vida y la familia.

Pedro Castillo, Candidato de Perú Libre

¿Apoyará el matrimonio igualitario?

(El matrimonio igualitario de personas del mismo sexo) no es nuestra prioridad. Hay otros problemas urgentes y emergentes que existen en el Perú. Eso sí, desde que tenemos uso de razón, debemos potenciar y revalorar a la familia y a la escuela porque por ahí empieza la formación de las personas.

¿Respaldará la despenalización del aborto?

Personalmente, no respaldo la despenalización del aborto (...) En cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, nuestro gobierno implementará la instalación de esta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para hacer este debate con todo el pueblo peruano. Así se puede abrir un espacio para aclarar este punto.

¿Está de acuerdo con la eutanasia?

Tampoco estoy de acuerdo con que la eutanasia se apruebe en el Perú.

Ciro Gálvez, Candidato de Renacimiento Unido Nacional (RUNA)

¿Apoyará el matrimonio igualitario?

La unión civil debe ser entendida no como un matrimonio, sino como una institución para velar los derechos comunes entre personas del mismo sexo. La unión civil que acabo de describir, que está ya aprobada. O sea, quiero aclarar, el matrimonio tradicional entre hombre y mujer tiene como fin tener hijos y asistirse, y ayudarse. Pero la unión civil tiene otros fines: velar por los derechos de ambos durante la unión y también la asistencia recíproca.

¿Respaldará la despenalización del aborto?

Sí, apoyo la despenalización, pero en casos previstos por la ley. Por ejemplo, en el caso de las violaciones.

¿Está de acuerdo con la eutanasia?

No estoy de acuerdo con la eutanasia, porque la persona debe vivir desde que nace hasta que Dios disponga el momento que se lo lleva.

Verónika Mendoza, Candidata de Juntos por el Perú

¿Apoyará el matrimonio igualitario?

Así es. Apoyaremos el matrimonio igualitario. Creemos en la igualdad plena.

¿Respaldará la despenalización del aborto?

Así es, como parte de una política de salud integral que incluya educación sexual y reproductiva, con políticas sobre ambos temas con acceso a información, pero también a métodos anticonceptivos que se puedan distribuir de manera gratuita. Y también una lucha frontal contra la violencia a la mujer porque una parte de esos abortos que hoy se realizan en clandestinidad se dan por embarazos producto de una violación, y eso debemos evitarlo a como dé lugar.

¿Está de acuerdo con la eutanasia?

Sí. Respaldo el derecho de decidir, en particular sobre el caso de Ana Estrada. Debe haber una adecuada regulación, garantizando la plena libertad de las personas.

George Forsyth, Candidato de Victoria Nacional

¿Apoyará el matrimonio igualitario?

Apoyamos la unión civil porque creemos en los derechos patrimoniales.

¿Respaldará la despenalización del aborto?

El aborto solo se podría dar en caso de violación o en caso de que la vida de la madre esté en peligro.

¿Está de acuerdo con la eutanasia?

Es un tema sumamente complejo. El Estado debe dar el apoyo psicológico y hacer que la persona mejore. En el caso puntual de Ana Estrada, ella tiene derecho de tomar la decisión porque es una enfermedad sumamente compleja, pero nosotros debemos cuidar la vida.

“La eutanasia pasiva es diferente, si el paciente decide no tomar los medicamentos y termina falleciendo, es otro tema, pero no estamos a favor de la eutanasia activa”. (Entrevista en América Televisión).

Yonhy Lescano, Candidato de Acción Popular

¿Apoyará el matrimonio igualitario?

Pienso sacar una ley especial para las personas del mismo sexo que se unen sentimentalmente.

¿Respaldará la despenalización del aborto?

En eso tengo mis reparos. El aborto terapéutico sí debe continuar. Dicen que hay que legalizar el aborto por violación, pero yo creo que no porque eso es sentenciar a muerte a un inocente (...) Si la mamá ha sido víctima de una violación, no le vamos a exigir que asuma el cuidado del hijo, el Estado se hará cargo de esa wawa cuando nazca. No estoy de acuerdo con el aborto generalizado.

¿Está de acuerdo con la eutanasia?

Excepcionalmente, con reglas muy rigurosas, donde se pruebe que es una enfermedad irreversible, que está sufriendo mucho esa persona, que no hay nada más que hacer, que sus familiares están de acuerdo.

Rafael Santos, Candidato de Perú Patria Segura

¿Apoyará el matrimonio igualitario?

Yo estoy de acuerdo con la unión civil porque creo que las personas del mismo sexo tienen todo el derecho a poder unir sus vidas y puedan compartir los patrimonios.

¿Respaldará la despenalización del aborto?

Bueno, yo estoy en contra del aborto, pero creo que sí debemos revisarlo en casos de violación de niñas menores de edad, menores de 14 años, básicamente, porque esto genera, pues, cierta vulnerabilidad y problemas psicológicos que pueden inclusive llevar al suicidio a las niñas víctimas. Hay que replantearlo, sí, estoy de acuerdo con replantearlo.

¿Está de acuerdo con la eutanasia?

Es muy difícil tomar una decisión personal. En ese sentido, yo estoy a favor de la vida, defiendo la vida, pero ver sufrir a un familiar es duro. Yo abriría un debate. Es un tema complejo.

Rafael López Aliaga, Candidato de Renovación Popular

¿Apoyará el matrimonio igualitario?

Es que el matrimonio es otra cosa, matrimonio como institución en el Código Civil Peruano tiene otra región antropológica distinta (...)Habría que crear otra institución que pueda llamarse como quieras −puede ser acuerdo igualitario, acuerdo solidario− que pueda tener dos pilares: el patrimonio y el auxilio recíproco. Esos temas hay que solucionarlos.

¿Respaldará la despenalización del aborto?

Bueno, si uno quiere apoyar asesinatos, yo no. Allí está mi respuesta, no soy asesino.

¿Está de acuerdo con la eutanasia?

Mira, si tú te quieres matar, te matas, hermano. Pero ¿para qué quieres que el Estado te mate? Porque la eutanasia, prácticamente, es que el Estado me mate. Si te quieres matar te tiras de un edificio y te matas, es libertad.

Alberto Beingolea Candidato del Partido Popular Cristiano (PPC)

¿Apoyará el matrimonio igualitario?

Yo no apoyo el matrimonio igualitario, yo apoyo la unión civil de las personas del mismo sexo.

¿Respaldará la despenalización del aborto?

No (respaldo la despenalización del aborto). El aborto despenalizado es el terapéutico en el Perú. Y en casos dramáticos, como el aborto por violación, la pena es tan pequeña que nunca se practica. No hay un solo caso de condena que yo no conozca por ese delito en el Perú. Yo creo que la muerte nunca será una solución para un problema.

¿Está de acuerdo con la eutanasia?

La eutanasia es el único tema que me mueve un poco. En general digo no, pero este caso es distinto al aborto. En la eutanasia la propia persona pide terminar con su propia vida. Mi respuesta es no, pero es un tema a seguir pensando.

Julio Guzmán, Candidato del Partido Morado

¿Apoyará el matrimonio igualitario?

Hemos dicho, claramente, que sí. El partido apoya a la comunidad LGTB.

¿Respaldará la despenalización del aborto?

Ya hemos sido bastante claro. En el caso de una situación como esta, que nadie quisiera, el partido dice que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y en casos de violación y cuando la vida de la mujer está en riesgo, con mayor razón.

¿Está de acuerdo con la eutanasia?

Estamos de acuerdo y lo hemos hecho público con que esa debe ser una decisión de la persona involucrada siempre y cuando se den dos condiciones: la primera, que haya una enfermedad terminal, y lo segundo, que esa enfermedad terminal esté asociada a un dolor muy intenso. De hecho, nuestro congresista Gino Costa ya presentó un proyecto de ley que va en esa dirección.

Andrés Alcántara, Candidato de Democracia Directa

¿Apoyará el matrimonio igualitario?

Sobre el tema del matrimonio igualitario, de personas del mismo sexo, hay parejas que ya están viviendo. El Estado no puede meterse y tratar de separarlas. Son derechos individuales. Lo que sí el Estado no puede hacer es promover ese tipo de cosas. El Estado más bien debe concentrarse en los temas de educación, salud.

¿Respaldará la despenalización del aborto?

Es un tema de derechos de la persona involucrada, lo que sí tiene que hacer el Estado es dar toda la información transparente y adecuada para que la persona que va a tomar esa decisión sepa los pro y los contra. Y el Estado debe dar el apoyo psicológico y, si se necesita, el apoyo económico.

¿Está de acuerdo con la eutanasia?

Sí. Es un derecho que tiene la persona en una situación irreversible.