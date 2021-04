Todo está listo para que se lleven a cabo las Elecciones Generales 2021, en las que escogeremos al próximo presidente, integrantes del Congreso y representantes del Parlamento Andino.

Si aún no tienes claro los detalles para el domingo 11 de abril, como cuál es tu local de votación o si fuiste elegido como miembro de mesa, aquí absolvemos algunas dudas al respecto.

¿Cómo saber mi locación de votación?

Para conocer tu local de votación, puedes seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a este ENLACE, en el que te pedirán ingresar tu DNI. Dar clic en Consultar.

Consultar local de votación. Foto: captura ONPE

2. Aparecerá una ventana que te sugerirá imprimir los datos que a continuación se mostrarán. Para salir de ese cuadro da clic en entendido.

3. A continuación, se mostrará un cuadro con tu local de votación.

Consulta tu local de votación. Foto: captura ONPE

¿Cómo saber mi mesa de sufragio?

Para saber cuál es tu mesa de sufragio, debes seguir los mismos pasos que hiciste para conocer el local de votación.

¿Cómo saber si soy miembro de mesa?

También deberás ingresar AQUÍ e ingresar tu documento de identidad para hacer la consulta.

¿Si soy miembro de mesa y tengo COVID-19 estoy obligado a asistir?

No, no estás obligado asistir. Las autoridades electorales sugieren a las personas con diagnóstico positivo o que presenten síntomas de COVID-19 a que no asistan a los locales de votación.

Sin embargo, luego debes de presentar tu justificación porque si no, tendrás que pagar la multa.

¿Cómo hacer para desistir como miembro de mesa?

Si saliste sorteado como miembro de mesa, la asistencia es obligatoria, pues, como ya se mencionó, el cumplimiento de esta función se sanciona con una multa.

Sin embargo, pueden existir situaciones que te imposibiliten asistir. Para eso, las autoridades electorales te dan la opción de presentar una excusa, justificación o dispensa.

Excusa: Si por motivos estipulados en la Ley N.° 26859 no podrás ser miembro de mesa, puedes presentar una excusa dentro de los cinco días hábiles siguientes de publicada la lista definitiva. Sin embargo, en esta última semana no es una opción, pues el plazo ya venció el 19 de febrero.

Justificación: Tienes tiempo para presentarla a la ONPE hasta cinco días hábiles antes de la elección, solo por motivos de salud. El plazo para esta opción también venció el 5 de abril.

Dispensa o justificación después de las elecciones: Es para aquellos que deseen explicar los motivos por los que no cumplieron con su función. Este trámite se realiza ante el JNE y se llama Justificación si te vas a excusar por no cumplir con ser miembro de mesa.

¿Cómo saber mi horario de votación?

A causa de la pandemia, los locales de votación permanecerán abiertos desde las 7.00 a. m. hasta las 7.00 p. m.

Las personas pueden acudir a sufragar en cualquier momento de ese lapso; sin embargo, la ONPE ha dispuesto un horario escalonado que se sugiere respetar con la finalidad de evitar las aglomeraciones.

Desde las 7.00 a. m. hasta las 9.00 a. m. se aconseja que solo vayan grupos vulnerables ante la COVID-19, como personas con comorbilidades, adultos mayores, personas con discapacidad y embarazadas.

Para el resto de la población el horario propuesto es de acuerdo al último dígito del número de DNI:

Último número del DNI Horario sugerido 1 De 9.00 a. m. a 10.00 a. m. 2 De 10.00 a. m. a 11.00 a. m. 3 De 11.00 a. m. a 12.00 p. m. 4 De 12.00 p. m. a 1.00 p. m. 5 De 1.00 p. m. a 2.00 p. m. 6 De 2.00 p. m. a 3.00 p. m. 7 De 3.00 p. m. a 4.00 p. m. 8 De 4.00 p. m. a 5.00 p. m. 9 De 5.00 p. m. a 6.00 p. m. 0 De 6.00 p. m. a 7.00 p. m.

¿Cuál es la multa si no voy a votar?

El voto es obligatorio para todos los mayores de edad entre los 18 y 65 años. Si no se cumple con sufragar, la multa dependerá del distrito en el que se vive.

Multa Clasificación del distrito según el INEI S/ 88 Distrito clasificado como “no pobre” S/ 44 Distrito clasificado como “pobre” S/ 22 Distrito clasificado como “pobre extremo”

¿Cuál es la multa por no ser miembro de mesa?

La sanción económica por no cumplir con la función de miembro de mesa es de S/ 220. La misma multa se aplicará a aquellos que se niegan a conformar la mesa electoral.

Recuerda que no pagar las multas te imposibilitará de hacer lo siguiente: