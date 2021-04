Candidato al Congreso por JP: No queremos más Cuellos Blancos en el Callao

“Soy hincha del Sport Boys, pero soy más hincha de mi región Callao”, dijo Dante Alfaro al momento de responder uno de los motivos por los cuales los chalacos deben marcar el número 2 junto a las dos casillas de Juntos por el Perú este domingo 11 de abril.

Periodista de profesión, con 40 años de militancia política, y ahora candidato al Congreso en Juntos por el Perú, partido que quiere llevar a Verónika Mendoza a la presidencia este 2021, Alfaro Fontaine denuncia la corrupción en el Callao y busca mejorar los servicios públicos.

- ¿Qué lo motivó a postular por primera vez al Congreso?

Nunca había postulado a un cargo público. La gente del partido me dijo que ya era hora de que asuma una responsabilidad. Esto, con el fin de que se pueda realizar lo que nosotros venimos luchando hace años contra la corrupción. Ahora quiero pelear desde adentro.

- ¿Cuáles son sus principales propuestas?

Quiero promover leyes más efectivas para una mejor fiscalización de los recursos. Necesitamos estar mejor representados porque casi todos los congresistas que venían del Callao era gente que no es del Callao y que tampoco vive aquí. Yo toda mi vida he vivido en el Callao: he nacido aquí, aquí crecí y sigo viviendo .

- Debe conocer muy bien los problemas del Callao...

Por supuesto. Conozco la realidad, tengo mis caseros en los mercados, tengo mi lugar donde compro todos los productos, tengo familia en casi todos los distritos del Callao, tengo amigos aquí. También estudié en uno de los principales colegios.

- ¿Cómo reducir la corrupción en el Callao?

Hay que darle el primer poder sancionador a la Contraloría. También que toda obra o trabajo que se necesite sea público. Toda convocatoria debe ser inmediatamente pública por sus autoridades, por el Gobierno regional y municipal.

- ¿De qué manera lograría esa transparencia? Teniendo en cuenta que hay exautoridades del Callao investigadas y otros presos...

La idea es que la población conozca qué es lo que se va a comprar, qué es lo que se está licitando, qué obra se va a hacer, con qué materiales, entre otros aspectos. A partir de eso, nosotros planteamos una fiscalización de la mano con la población. El pago debe ser adecuado y que no nos engañen con el sobrecosto o en los precios de materiales.

Dante Alfaro nació, se crio y vivió en el Callao, región a la cual busca representar en el Congreso. Foto: Facebook/Dante Alfaro

- ¿A qué sector apoyaría primero de llegar a ocupar una curul?

Queremos fortalecer la situación de las mujeres en los comedores populares. Muchas veces son mal utilizadas por las autoridades de turno para chantajearlas a cambio de apoyo a sus candidatos. Ellos seleccionan la entrega de productos y de materiales a estas organizaciones de mujeres a cambio del apoyo partidario.

- ¿Por qué se percibe mayor delincuencia en el Callao?

En en Callao, la delincuencia tiene dos problemas. Uno es la poca educación. Aquí hay muchas familias desarticuladas. Solo está el papá o solo una mamá, en muchos casos hay niños que no tienen a sus padres y viven con la abuela o con el tío. Ese es un gran problema.

- ¿Y el otro?

El otro es que no existe un trabajo articulado entre el Poder Judicial, la Policía, y la Fiscalía aquí en el Callao. Tenemos que reformar esta clase de instituciones porque, si una de estas falla, todo el sistema de justicia falla también, tal como viene sucediendo.

- Hay muchos casos que lo demuestran....

Aquí el caso más notorio es el de Los Cuellos Blancos, no queremos que la delincuencia ni la corrupción sigan en el Poder Judicial o en la Fiscalía . Si una de estas entidades nos falla a los chalacos, entonces seguiremos teniendo este problema.

- ¿De qué forma puede combatir la delincuencia desde el Parlamento?

Ayudando a fortalecer la Policía. En el Callao hay más de un millón de habitantes y solo 150 policías de Criminalística que tiene que investigar bandas, sicarios, y tráfico de drogas. Se necesita incrementar el personal y darles una mayor capacidad tecnológica. Debemos dar más presupuesto para que hagan una mejor investigación. Otro punto es que las cámaras de vigilancia sean integradas no solo entre los distritos del Callao, sino también con Lima. Todo tiene que ser un trabajo integrado.

Candidato afirma que de llegar al Parlamento impulsará leyes para transparentar los procesos de licitación de obras en el Callao. Foto: Facebook/Dante Alfaro

- ¿La educación es otra forma?

Una de mis propuestas es crear la Escuela Regional de Arte, Música y Cultura en el Callao para que los jóvenes chalacos puedan desarrollar sus capacidades en el arte y la música. Es bueno que aprendan, en vez de verlos con una pistola, los queremos ver con un pincel o una guitarra.

- ¿Por qué los chalacos deben votar por usted?

Yo no estoy yendo con promesas, sino a cumplir metas. Por años vengo denunciando la corrupción y la delincuencia en mi región. Ahora quiero proponer leyes para mejorar la salud, la educación y otros problemas que agravan el Callao.

- ¿Hay otra razón para que lo elijan?

Soy una persona que no tienen ninguna denuncia, soy un chalaco que vive en el Callao en busca del desarrollo de su región.

-Imagino que es hincha del Boys también....

Claro, soy hincha del Sport Boys de toda la vida, pero soy más hincha de mi región. Cada vez que tratan de vincularnos a los chalacos con la delincuencia o el mal vivir, yo siempre saco cara porque la mayoría no es así. Muchos chalacos también han dado logros en el Perú.

