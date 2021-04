Con información de Mary Luz Aranda/URPI-GLR

Luego de que la candidata a la presidencia de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, insistiera en que indultará a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, quien se encuentra preso por crímenes contra los derechos humanos cometidos durante su régimen, su oponente del Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, consideró que se estaba aprovechando de la situación.

“Cuando las encuestas de la calle decían que estaba mal el indulto a Fujimori, ella decía que no lo iba a indultar. Cuando después de eso la gente de la calle decía: ‘Qué mala, está hablando de su papá’, ahora dice que sí lo va a indultar. Que no utilice sus dramas familiares para hacer política, por favor“ , mencionó en declaraciones a La República.

En la misma línea, no descartó indultar al exdictador “si reúne las condiciones” para que se le concediera la libertad, pese a que en el juicio contra Fujimori se presentaron pruebas concisas de los asesinatos de La Cantuta y Barrios Altos.

“Nosotros no estamos de acuerdo con un indulto a Alberto Fujimori per se. Si a mí el día de mañana me demuestras que él o cualquier persona reúne las condiciones para ser indultados, porque aparecen elementos nuevos, sin ningún problema (lo indultamos)”, afirmó.

El candidato también se refirió a las propuestas económicas de la candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza , y dijo temer por una posible crisis económica.

“Yo estoy seguro de que Verónika Mendoza es una persona estudiosa; ha tenido que leer Marx. No está mal lo que dijo la candidata Mendoza. Eso obedece a su línea de pensamiento, que es opuesto en ese campo al mío. La cosa habitual de la gente de izquierda es regalar dinero, y el problema es que el Estado no es un barril sin fondo”, sostuvo.

Beingolea a favor del proyecto minero Tía María

Alberto Beingolea ratificó su postura sobre el proyecto minero Tía María, y afirmó que esto crearía muchos puestos de trabajo en Arequipa. Además, criticó al gobernador de esa región.

“ Yo creo en Tía María. Es un proyecto que le puede dar mañana 9.000 puestos a los arequipeños o les sobra la chamba. Yo sé que hay una cantaleta muy antigua de la izquierda, que ha sostenido incluso el gobernador de Arequipa, que debe ser el peor de los gobernadores regionales que tiene el Perú”, señaló.

