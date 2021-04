Alberto Beingolea: “Pedimos a todos que voten sin miedo por la mejor opción”

En su visita a Lima norte, antes del cierre de su campaña electoral, Alberto Beingolea dijo sentirse optimista, pues considera que históricamente las elecciones se definen los últimos días y cree que su buena performance en el debate del JNE le permitirá remontar y llegar a la segunda vuelta.

¿Cree que tendrá tiempo para remontar en las elecciones?

En la historia electoral peruana las elecciones se deciden en los últimos 15 días. Muñoz definió las elecciones en los últimos días, igual fue Humala y antes Fujimori . Según estudios posteriores a los comicios, que son los más exactos, el 20% del electorado define el último día y el 22%, faltando una semana; es decir, hay un 42% que decide a última hora, así es que estamos a tiempo.

¿El debate le dio un segundo aire en la campaña?

Ha sido clave para los candidatos. Los periodistas creen que no va a alcanzar el tiempo, pero no es así, cuando repiten eso, lo que hacen es generar temor, por eso le pedimos a la población que vote sin miedo por la mejor opción. Lo que estoy viendo en la calle es que el apoyo es masivo, lo que hemos registrado los últimos días ha sido espectacular.

¿Siente que hay un crecimiento de respaldo a su favor?

Dicen que Castillo está subiendo por la izquierda, yo les digo que estoy en un franco crecimiento por el centro derecho al 300% en cinco días, la proyección nos lleva a una segunda vuelta el domingo.

Para muchos ganó el debate. ¿Eso se reflejará en las elecciones?

Claro. Uno quiere lo mejor para el país. Lo que vayas a elegir para tu vida, ¿no eliges lo mejor? Cuál es la lógica para pensar que, si se va a elegir al presidente, se diga que este es mejor, pero voy a votar por otro. Eso no tiene sentido. La gente va a elegir al mejor y, a partir de lo que vieron en el debate, ya sabe quién es el mejor.

Eso no se vio en las últimas encuestas.

Las encuestas no reflejan la realidad de lo que piensa la gente de los candidatos . Por ejemplo, Datum hace una encuesta antes del debate, pero la presenta después del debate. No registra lo que pasó y da sus resultados cuando otras encuestadoras hacen el trabajo de campo y al final influye. Todo tiene una razón de ser, pero la gente no es tonta.

Rafael López y Keiko

¿Qué candidatura le genera mayor desconfianza?

Sería fatal que llegue López Aliaga a la presidencia, pero eso no va a pasar, pues no sería capaz de ganarle a nadie en segunda vuelta. Tiene un antivoto gigantesco. Es agresivo, acostumbrado a atacar a todos, poniendo en jaque a la propia prensa. Claramente no está acostumbrado a una competencia sana, no me extraña que patee el tablero.

Se está volviendo a hablar de un posible indulto a Fujimori.

No estamos de acuerdo con un indulto a Alberto Fujimori, pero si mañana me demuestran que él o cualquier persona reúne las condiciones para ser indultado, porque aparecen elementos nuevos, sin ningún problema . Sin embargo, es un tema aprovechado por Keiko Fujimori para hacer política a días de los comicios.

¿Keiko está utilizando a su padre?

Cuando las encuestas de la calle decían que estaba mal el indulto a Fujimori, decía que no lo iba a indultar. Después, la gente en la calle decía qué mala, está hablando de su papá, y ahora dice que lo va a indultar. Le diría que no utilice su drama familiar para hacer política.

