Patricia Arévalo sobre encuestas: Lo claro es que Rafael López no va

Patricia Arévalo, integrante de la plancha presidencial de George Forsyth, señaló que los resultados de los últimos sondeos revelan que Rafael López, de Renovación Popular, “ya no va”.

“Si hay algo claro en las últimas encuestas es que López ya no va; el único (del) que sabemos con certeza que ha salido de la contienda es el señor López , y en parte por su performance en el debate. El problema es que los votos de este señor, al parecer, se han ido a Hernando de Soto”, declaró a La República.

Al ser consultada por su opinión con respecto a la caída de Forsyth Sommer en la última investigación del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), comentó que aún nada está dicho.

“Todavía hay pan por rebanar, y las diferencias son tan pequeñas. Estamos hablando de un punto o menos de un punto. Todo está dentro del margen de error. Sin duda, no nos alegra, pero tampoco nos preocupa al punto de pensar que está todo dicho. En estos días pueden verse cosas nuevas de candidatos, mentiras a cantidades, por ejemplo”, agregó.

“Manotazos de ahogado”

Por otro lado, manifestó que en la campaña en curso ha habido “mucha guerra sucia”, en relación a la solicitud de exclusión presentada por Rafael Santos (Perú Patria Segura) contra Yonhy Lescano (Acción Popular).

“Creo que son manotazos de ahogado. Ya se vencieron todos los plazos. Aun cuando fuera cierto, ya no procede y el señor Santos lo debe saber muy bien”, comentó.

Sin embargo, afirmó que la ciudadanía debe conocer si hay postulantes a la presidencia que han presentado información falsa. “ Sí me parece importante exponer si un candidato ha mentido con respecto a sus títulos . Un candidato que dice tener un grado que no tiene no merece nuestra confianza”, enfatizó.

“George está mejorando”

En cuanto al estado de salud de George Forsyth, candidato presidencial de Victoria Nacional y correligionario suyo, Patricia Arévalo refirió que hay mejorías, pero que continúa con descanso médico para garantizar su completa recuperación.

“George está mejorando. Ha programado algunas entrevistas tentativamente por Zoom, breves. Las ha programado porque se ha ido sintiendo un poco mejor. Igual está con descanso absoluto . Hasta ayer estuvo con fiebre, de más de 38 (grados). En la tomografía salió un pequeño compromiso de neumonía en el pulmón derecho. Hoy día iba a hacerse otra para ver cómo seguía”, informó.

En esa misma línea, dijo confiar en que el exalcalde de La Victoria se recuperará pronto y “estará más fuerte que nunca”. Asimismo, reiteró que, por la infección de COVID-19, Forsyth no podrá acudir a las urnas el domingo 11 de abril.

“ Lamentablemente, no (acudirá a votar) . Un voto menos, pero vamos a hacer acá en el local un desayuno, como siempre, donde él nos acompañará vía Zoom”, apuntó.

