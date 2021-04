El candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, rechazó “ser un mantenido”, pues aseguró que trabaja desde los 15 años, cuando “quedó huérfano”. Además, señaló que solo lo dijo en dos oportunidades: a tres meses de las elecciones del 2016 y tres meses antes de estas Elecciones Generales 2021.

“ Mi error fue haber dicho que era un mantenido en esos tres meses . Entonces, los enemigos se han agarrado de esa frase para decir que Julio Guzmán es un mantenido cuando yo he trabajado toda mi vida y me hice solo gracias a mis esfuerzos”, declaró durante una entrevista en ATV.

Al ser consultado sobre el oficio que desempeñaba antes de ser candidato, Guzmán contó que trabajó como profesor universitario y que además, es dueño de un instituto de talentos donde ofrece capacitaciones a todo el país.

“Había muchísima demanda. Al mes hacíamos dos talleres. Los hemos parado por la pandemia y por la campaña, pero con esas actividades y el ingreso familiar, por supuesto que salíamos adelante, aunque no era suficiente; uno tiene que hacer sacrificios”, acotó.

Anteriormente en Willax, el también exsecretario de la PCM sostuvo que cometió un error cuando dijo que era un mantenido durante una entrevista en un medio local el 2016.

“Cuando uno estudia y se esfuerza y se quema los ojos solo y sin apoyo de nadie, entonces puedes lograr lo que quieres y puedes decir: ‘Mire, lo que he conseguido gracias a la educación, y a las becas’. Por eso, el Partido Morado apuesta por la educación”, mencionó.

El último lunes, Guzmán criticó la propuesta de su contendor Hernando de Soto de Avanza País por querer que los privados compitan para traer “las mejores vacunas” contra el coronavirus (COVID-19).

Para Guzmán, dicha iniciativa no es posible ya que, según dijo, no existe un laboratorio internacional que actualmente venda las dosis de vacunas a empresas privadas, sino que lo hacen por medio de los gobiernos de cada país.

“ (Esa propuesta) no es posible el día de hoy . Por favor, dejemos de jugar con el sentimiento de la gente. Hoy en día no hay ningún laboratorio internacional que le esté vendiendo a un privado. No hay. No sé qué va a pasar mañana, ni en un mes, pero hoy día, eso es imposible”, declaró tras reunirse con el gremio de transportistas.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.