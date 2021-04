Fuerza Popular y Avanza País no son iguales, aseguran candidatos

#VersusElectoral. Los candidatos al Congreso de la República Jaime Abenzur (Fuerza Popular-número 33) y Rómulo Mucho (Avanza País-número 34) exponen sus propuestas para reactivar la economía, generar empleo y agilizar la vacunación contra la COVID-19.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Rómulo Mucho de Avanza País

El Perú vive una de sus peores crisis en su historia republicana, por tanto necesitamos recuperar (la economía) y, para eso, se necesitan los mejores hombres y mujeres preparados, visionarios, con las mejores iniciativas para recuperar la salud, educación, seguridad ciudadana y todos los males estructurales.

Jaime Abenzur de Fuerza Popular

Trabajo desde hace 19 años en el Congreso, he realizado una carrera al interior como técnico, director general parlamentario y encargado de la Oficialía Mayor. No es momento de seguir haciendo experimentos con nuestro país, Fuerza Popular cuenta con un equipo adecuado para rescatar al Perú.

Retroceso económico

Jaime Abenzur de Fuerza Popular

Desde el año 2014, la época del señor Humala, el país no crece. El año pasado hemos tenido unas cifras lamentables del -12% del PBI. Fuerza Popular plantea crecer sostenidamente en un 6% anual. También empleo digno y productivo e incentivar programas sociales. Vamos a dar trabajo a la gente y no solo bonos.

Rómulo Mucho de Avanza País

No hay otro camino que no sea las inversiones para poder reactivar la economía y recuperar los empleos perdidos. Cuando dice que desde Humala el Perú no ha crecido, creo que sí lo ha hecho, pero poco.

Vinculación de Jorge Paredes Terry y Movadef

Jaime Abenzur de Fuerza Popular

¿Qué opina sobre Jorge Paredes Terry, quien es un personaje vinculado al Movadef y no ha deslindado su actuación en ese colectivo? Todos sabemos que el Movadef es el brazo derecho de Abimael Guzmán.

Rómulo Mucho de Avanza País

La organización la ha hecho el mismo Hernando de Soto y yo postulo al Congreso de la República. Lo que puedo decir es que la gran mayoría conoce el desempeño de Rómulo Mucho y no vamos a permitir ningún desvío.

Jaime Abenzur de Fuerza Popular

Es conocida la trayectoria del señor Rómulo, pero es preocupante porque el señor De Soto ha dicho que el 98% de las normas son dadas por el Poder Ejecutivo y puede que tenga razón; sin embargo, eso nos avizora una situación compleja porque lo que nos está diciendo es que no va a trabajar con el Congreso, entonces, ¿hablamos de un nuevo PPK, un nuevo Vizcarra?

¿Similitudes entre Avanza País y Fuerza Popular?

Jaime Abenzur de Fuerza Popular

Están equivocados. En primer lugar, nosotros no llevamos a personalidades vinculadas con el senderismo porque nosotros hemos luchado contra ellos. Tampoco tenemos personas vinculadas a la minería informal. Somos un partido orgánico y con responsabilidad.

Rómulo Mucho de Avanza País

Nadie duda que sea un partido orgánico, pero tiene una mochila muy pesada. La ciudadanía está dando su apoyo a Hernando de Soto y Avanza País.

Jaime Abenzur de Fuerza Popular

Hace 20 años que el fujimorismo no gobierna este país, lo ha hecho gran parte de ustedes y la pregunta es ¿qué han hecho? Echarle la culpa al fujimorismo es un negocio redondo para todos los partidos políticos. Hace 20 años que gobierna la izquierda en sus distintas formas.

Rómulo Mucho de Avanza País

Efectivamente, hace tiempo que la izquierda ha ingresado al poder y hoy mismo gobierna y ellos no piensan en producir, sino en gastar. Los electores tienen que ser inteligentes.

#YoPrometo

Rómulo Mucho de Avanza País

Prometo recuperar la credibilidad del ciudadano hacia sus políticos siendo responsable y confiable. Legislaré para recuperar la salud, reactivar la economía, trabajar por la ciudadanía y reforzar la agricultura.

Jaime Abenzur de Fuerza Popular

Mi promesa es trabajar en el rescate del país. Hacer respetar el plan de gobierno. Prometo cuidar la vida de tus hijos, de los que están por nacer y fortalecer la familia. Me centraré en la representación.

