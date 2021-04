Flor Borja: “Quiero representar a las mujeres y defender la democracia”

Flor Borja, socióloga y candidata al Congreso por el Partido Morado, conversó con La República y detalló las principales propuesta del Partido Morado en un eventual mandato. Además, especificó las iniciativas legislativas que propondrá en caso obtenga un puesto en el próximo Parlamento.

En un posible Gobierno Morado, ¿cuál sería la primera medida que tomen para evitar más contagio y muertes por el nuevo coronavirus?

Lo primero es capacitar a todo el personal, tenerlo completo para poder administrar las vacunas. Ya contamos con 48 millones, tenemos que generar la estrategia para vacunar a todos antes del 31 de diciembre de este año. Fortalecer el primer nivel de atención, poner los 1600 puntos de vacunación en todo el país para que ya no tengan que trasladarse las personas , sino acercar el tema de la vacunación a los barrios.

Respecto a la vacunación, ¿se seguirá trabajando de la misma manera que lo ha hecho el Gobierno de Francisco Sagasti o qué cambiarán?

Necesita varios ajustes el proceso de vacunación. Lo primero es que hay una persona responsable de todo este proceso que el día de hoy no se tiene y por eso se ha propuesto un trabajo vinculante con todo el Ejecutivo que es de rango ministerial. También el equipo de asesores que tenga que acompañar desde un punto de vista científico, pero también territorial todo el tema de la vacunación. Contar con todo el personal necesario para poder administrar las dosis y el monitoreo, este va a ser importante porque ayuda a saber en qué lugares ya se ha tenido.

Otra cosa importante, como lo ha señalado ya Julio Guzmán, que necesitamos anticiparnos al virus y saber detectarlo, por eso va a ser sumamente importante contar con las pruebas moleculares. Tenemos a Ed Málaga que está próximo a que se le pruebe todo el proceso de sus pruebas moleculares y en esa línea vamos a ir fortaleciéndonos.

¿Buscarán la ayuda del privado para la vacunación?

Toda ayuda suma siempre con el aval del Estado en esa línea. Hoy vemos que los empresarios están apoyando en el transporte de las vacunas, están prestando los almacenes y yo creo que ese rol tiene que seguir cumpliéndolo y se evaluará en su momento la colaboración del privado para la vacunación y distribución de la población, ahora no tenemos una posición en ese sentido .

¿Cuáles son sus principales propuestas para reactivar la economía?

En el proceso de reactivar la economía lo primero es generar empleo, hay dos ejes: generar empleo y activar las pequeñas y micro empresas que han sido las más golpeadas en este proceso. Hay que romper las argollas que existen, vamos a eliminar todos los intermediarios y vamos a hacer el trato directo con los pequeños y micro empresario. Compras a MYPERÚ tiene que llegar a ese pequeño emprendedor que está en Gamarra, en el Parque Industrial, que está en las diferentes zonas del territorio de Lima para poder reactivar la economía. Desde el Congreso vamos a fiscalizar que eso se logre.

Flor Borja

Julio Guzmán ha señalado que el PM está a favor del aborto terapéutico y en caso de violación. ¿Han contemplado el aborto sea legal bajo cualquier causal, tal y como en Argentina?

La discusión que se ha tenido en el partido es para marcar una posición y esa ya la ha dado el presidente de nuestro partido, que es la despenalización del aborto en caso de violación y es lo que hoy defendemos como partido y personalmente mi posición es un poco más amplia en ese sentido y yo voy a seguir impulsando la agenda.

¿Qué leyes promoverá la bancada morada desde el Congreso para reconocer los derechos de la comunidad LGTBIQ+?

Yo he sido asesora de la Comisión de Mujer y Familia y hemos trabajado y qué bueno que ya se haya puesto en debate y se haya aprobado el dictamen de identidad de género. Espero que se apruebe en el pleno, sino lo vamos a llevar cuando nosotros ingresemos al Congreso. El matrimonio civil igualitario también lo está promoviendo el Partido Morado . Asimismo, necesitamos seguir implementando el tema de la igualdad y en esa línea también promovemos el enfoque de género intersectorial, creando la Ley de igualdad de género.

También creemos que es importante la fiscalización y la correcta administración para ver e investigar los crímenes de odio que se dan diariamente en el país, víctimas de esta violencia y de esta homofobia.

¿Qué propuestas tienen para la educación, ya que hay niños que han perdido el último año escolar por no tener los materiales necesarios para asistir a clases virtuales?

No solo por no tener los materiales necesarios, sino por la conectividad. No tenemos una conectividad real. Muchos de los alumnos han dejado las aulas porque las conexiones son pésimas, el acompañamiento no ha sido el que se necesita en casos como estos, no hemos estado preparados. Creemos necesario contratar a los promotores escolares que son jóvenes y que van a hacer un monitoreo en todos los barrios y en el territorio nacional para hacer un acompañamiento y reforzamiento escolar.

También necesitamos comenzar a pensar en la tecnificación de la secundaria para proponerlo . No es posible que de cada 100% de jóvenes que sale del colegio, solo el 30% pueda acceder a educación. Hemos visto como de este 30%, 300.000 estudiantes han dejado la educación superior. Necesitamos el Reactiva estudio para las universidades y para los institutos. La creación de filiales de las universidades públicas en diversos territorios del país, con un enfoque de desarrollo económico y territorial.

Sobre la reforma universitaria, ¿desde el Congreso planean fortalecer la Sunedu? ¿Cómo lo harán?

Sí, para fortalecer la Sunedu primero debemos – y esta es una propuesta del Partido Morado- hacer que la elección del superintendente de la Sunedu sea por concurso público y no sea por designación directa del Minedu y esto porque ayuda a la transparencia y a la autonomía de la institución . Otra cosa que se propone es el fortalecimiento de la Sunedu para darle herramientas de fiscalización no solo a la calidad educativa, sino a la calidad administrativa.

Asimismo, necesitamos fiscalizar el gasto público. En qué se está gastando el presupuesto nacional dentro de las universidades porque sabemos que el presupuesto que se designa para investigación no siempre llega al alumnado. En esa línea, crear instituciones autónomas para que se fiscalice la calidad administrativa y educativa de los colegios.

Flor Borja

¿Qué otros proyectos de ley tienen planeado de llegar al Congreso?

Tengo la Ley de educación sexual integral que busca promover los derechos sexuales y reproductivos en niños, niñas y adolescentes con un principal énfasis en la generación de diálogo con los padres para que, desde la casa, se pueda romper los prejuicios y tabúes y se hable de la sexualidad. No solo desde un punto de vista sexual, sino desde un punto de vista emocional, que los jóvenes comiencen a abrirse, que los padres comiencen a entender que estos temas no pueden ser guardados bajo siete llaves .

Hablando sobre educación sexual integral vamos a empoderar a nuestros niños a tomar decisiones informadas, vamos a evitar los abusos sexuales porque van a poder denunciar a tiempo, así como las infecciones de transmisión sexual.

El otro proyecto de ley que estoy llevando, en una agenda mujer que para mí va a ser uno de los principales ejes de trabajo en el Congreso, es que casi el 80% de personas que venden comida en la calle son mujeres, que muchas veces tienen que sacar adelante a su familia y a sus hijos. Sobre eso llevo la ley que formaliza el trabajo en calle de comidas tradicionales generando puntos de cultura y turismo.

¿Qué imagen tiene del Congreso actual?

La imagen de inmadurez, de revancha, de corrupción en muchos casos, de blindaje y de impunidad. Esa es una problemática porque ha alejado a la ciudadanía de sentirse representada. Yo creo que lo que toca es tomar acciones reales como lo ha venido haciendo la Bancada Morada cuando renunció al bono de instalación de Lima y Callao, así como cuando se renunció al resguardo policial.

¿Por qué quiere ser congresista?

Quiero representar la voz de las mujeres, defender la democracia y que nunca más a los jóvenes nos vuelvan a decir que no podemos. Voy al Congreso y hace cinco años decidió involucrarme en política para decidir que las cosas pasen en nuestro país. Me involucré y construí un partido, soy fundadora y dirigente nacional del Partido Morado y llevo al Congreso no solo pasión, no solo convicción, sino el hecho de haber trabajado en un partido, de haberme formado y de haberme capacitado. Tengo experiencia en el Congreso, he sido asesora porque quiero hacer las cosas bien. No quiero mentir y que la gente sienta sobre todo que los que están en el Parlamento están trabajando por ello y su familia .

Flor Borja

¿Esta es la última semana de campaña, cómo ve el panorama de cara a las elecciones?

Es un panorama bastante incierto. Yo soy socióloga y he trabajado mucho en el tema de data y encuestas y evaluando me apena decir que no hay una representatividad real en el país, que la gente no está conforme con nuestra clase política y es entendible. Muchos nos hemos sentido en esta situación. Nadie logra avanzar y está para cualquiera. Este domingo la ciudadanía va a votar a favor de la responsabilidad, de la coherencia, a favor de los equipos de trabajo y de los planes de gobierno. Ahí el Partido Morado va a lograr llegar a segunda vuelta y devolverle un poco la dignidad a la política y sobre todo enrumbar el país, con responsabilidad, compromiso y mucha lealtad.

