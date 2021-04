Elecciones 2021: por el Covid-19, peruanos votarán en condiciones inéditas

Con horarios escalonados, medidas de bioseguridad y la presencia de observadores internacionales, este 11 de abril más de 25 millones de peruanos podrán sufragar, en un escenario de pandemia.

El 21 de marzo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregó a la Cancillería el material electoral para el voto de 977.322 connacionales residentes en el exterior . Cabe señalar que los peruanos que viven en Chile no podrán participar en estos comicios por las medidas sanitarias impuestas en este país.

En tanto, la distribución del material electoral al interior del país se inició el 25 de marzo en las oficinas descentralizadas que tienen ruta aérea (Puerto Inca, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Requena, Ucayali, Tambopata, Atalaya y Coronel Portillo).

Después se continuó con el despliegue por vía terrestre hacia las zonas más alejadas del país. En Lima, el reparto de útiles electorales será desde el 9 de abril.

La ONPE dispuso un plazo de 12 horas (7 a.m. a 7 p.m.) para la votación . Entre las 7 a.m. y 9 a.m. lo harán los adultos mayores, personas con discapacidad o quienes tengan mayor riesgo por el covid. Luego, de 9 a.m. a 7 p.m. sufragará el resto de ciudadanos en franjas horarias definidas por el último dígito del DNI. Habrá 16.000 centros de votación en lugar de los 6.000 que se habilitaban antes.

Respecto a las medidas de bioseguridad dispuestas, se tomará la temperatura a todos y se verificará el buen uso de la mascarilla. Se ha dispuesto que en un aula solo funcione una mesa, que cuente con dos cabinas, y que no se instalen mesas en aulas contiguas.

Por otro lado, se informó que son 65 miembros de 17 organismos de observadores internacionales los que verificarán el desarrollo de las elecciones. Según el Jurado Nacional de Elecciones, son la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), entre otros.

Con lupa. Otros observadores son del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos (Cedhus), la Asociación de Juristas de Iberoamérica, del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal).

